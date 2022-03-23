https://ria.ru/20220323/gosduma-1779640397.html

Госдума наделила РЭЦ, ЭКСАР и Росэксимбанк функциями по поддержке импорта

Госдума наделила РЭЦ, ЭКСАР и Росэксимбанк функциями по поддержке импорта - РИА Новости, 23.03.2022

Госдума наделила РЭЦ, ЭКСАР и Росэксимбанк функциями по поддержке импорта

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволит Российскому экспортному центру (РЭЦ), ЭКСАР и Росэксимбанку осуществлять мероприятия,... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T14:35

2022-03-23T14:35

2022-03-23T14:52

москва

россия

госдума рф

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволит Российскому экспортному центру (РЭЦ), ЭКСАР и Росэксимбанку осуществлять мероприятия, направленные на поддержку не только экспорта, но и импорта, а правительству РФ - возлагать такие функции также и на другую госорганизацию.Первоначальная редакция проекта разрешала производство и переработку в особых экономических зонах этана, сжиженного углеводородного газа, жидкой стали и продляла эксперимент с квотами на выбросы в атмосферу. В среду при рассмотрении во втором чтении Госдума поддержала ряд дополнительный поправок к ней, в том числе касающихся поддержки импорта.Сейчас РЭЦ, ЭКСАР и Росэксимбанк наделены функциями по оказанию финансовой, страховой, гарантийной и иной поддержки экспорта. Закон наделяет их аналогичными функциями в части поддержки импорта. Объем этих функций, порядок их реализации, контроль за их осуществлением и порядок раскрытия информации этой организацией также определит кабмин. Исполнение обязательств по заключенным данной организации договорам и сделкам может быть обеспечено госгарантией РФ, которая не предусматривает право регрессного требования гаранта к принципалу или уступку гаранту прав требования бенефициара по ней к принципалу.Согласно принятому закону, ЭКСАР сможет осуществлять деятельность не только по страхованию экспортных и импортных кредитов от предпринимательских и политических рисков импортеров, их иностранных контрагентов по сделкам, российских и иностранных банков или иных организаций, осуществляющих кредитование или финансовую поддержку таким лицам, но и по перестрахованию.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, россия, госдума рф, российский экспортный центр (рэц)