https://ria.ru/20220323/gosduma-1779640397.html
Госдума наделила РЭЦ, ЭКСАР и Росэксимбанк функциями по поддержке импорта
Госдума наделила РЭЦ, ЭКСАР и Росэксимбанк функциями по поддержке импорта - РИА Новости, 23.03.2022
Госдума наделила РЭЦ, ЭКСАР и Росэксимбанк функциями по поддержке импорта
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволит Российскому экспортному центру (РЭЦ), ЭКСАР и Росэксимбанку осуществлять мероприятия,... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T14:35
2022-03-23T14:35
2022-03-23T14:52
москва
россия
госдума рф
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволит Российскому экспортному центру (РЭЦ), ЭКСАР и Росэксимбанку осуществлять мероприятия, направленные на поддержку не только экспорта, но и импорта, а правительству РФ - возлагать такие функции также и на другую госорганизацию.Первоначальная редакция проекта разрешала производство и переработку в особых экономических зонах этана, сжиженного углеводородного газа, жидкой стали и продляла эксперимент с квотами на выбросы в атмосферу. В среду при рассмотрении во втором чтении Госдума поддержала ряд дополнительный поправок к ней, в том числе касающихся поддержки импорта.Сейчас РЭЦ, ЭКСАР и Росэксимбанк наделены функциями по оказанию финансовой, страховой, гарантийной и иной поддержки экспорта. Закон наделяет их аналогичными функциями в части поддержки импорта. Объем этих функций, порядок их реализации, контроль за их осуществлением и порядок раскрытия информации этой организацией также определит кабмин. Исполнение обязательств по заключенным данной организации договорам и сделкам может быть обеспечено госгарантией РФ, которая не предусматривает право регрессного требования гаранта к принципалу или уступку гаранту прав требования бенефициара по ней к принципалу.Согласно принятому закону, ЭКСАР сможет осуществлять деятельность не только по страхованию экспортных и импортных кредитов от предпринимательских и политических рисков импортеров, их иностранных контрагентов по сделкам, российских и иностранных банков или иных организаций, осуществляющих кредитование или финансовую поддержку таким лицам, но и по перестрахованию.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, госдума рф, российский экспортный центр (рэц)
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволит Российскому экспортному центру (РЭЦ), ЭКСАР и Росэксимбанку осуществлять мероприятия, направленные на поддержку не только экспорта, но и импорта, а правительству РФ - возлагать такие функции также и на другую госорганизацию.
Первоначальная редакция проекта разрешала производство и переработку в особых экономических зонах этана, сжиженного углеводородного газа, жидкой стали и продляла эксперимент с квотами на выбросы в атмосферу. В среду при рассмотрении во втором чтении Госдума поддержала ряд дополнительный поправок к ней, в том числе касающихся поддержки импорта.
Сейчас РЭЦ
, ЭКСАР и Росэксимбанк наделены функциями по оказанию финансовой, страховой, гарантийной и иной поддержки экспорта. Закон наделяет их аналогичными функциями в части поддержки импорта.
Объем этих функций, порядок их реализации, контроль за их осуществлением и порядок раскрытия информации этой организацией также определит кабмин. Исполнение обязательств по заключенным данной организации договорам и сделкам может быть обеспечено госгарантией РФ, которая не предусматривает право регрессного требования гаранта к принципалу или уступку гаранту прав требования бенефициара по ней к принципалу.
Согласно принятому закону, ЭКСАР сможет осуществлять деятельность не только по страхованию экспортных и импортных кредитов от предпринимательских и политических рисков импортеров, их иностранных контрагентов по сделкам, российских и иностранных банков или иных организаций, осуществляющих кредитование или финансовую поддержку таким лицам, но и по перестрахованию.