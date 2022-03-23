https://ria.ru/20220323/germaniya-1779753115.html

СМИ: Минобороны ФРГ намерено передать Украине гранатометы Panzerfaust

СМИ: Минобороны ФРГ намерено передать Украине гранатометы Panzerfaust - РИА Новости, 23.03.2022

СМИ: Минобороны ФРГ намерено передать Украине гранатометы Panzerfaust

Министерство обороны Германии намерено передать Украине еще две тысячи противотанковых гранатометов Panzerfaust, передает агентство DPA со ссылкой на источники. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T21:36

2022-03-23T21:36

2022-03-23T21:36

украина

министерство обороны германии

в мире

германия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Министерство обороны Германии намерено передать Украине еще две тысячи противотанковых гранатометов Panzerfaust, передает агентство DPA со ссылкой на источники."Источники сообщили DPA, что министерство обороны Германии прилагает усилия для того, чтобы обеспечить Украину еще двумя тысячами единиц противотанкового оружия Panzerfaust из запасов бундесвера", - говорится в сообщении агентства.В начале марта немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в правительстве сообщил о прибытии на Украину из Германии 500 ракет Stinger и тысячи противотанковых гранатометов Panzerfaust.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/predosterezhenie-1779364132.html

https://ria.ru/20220318/rakety-1778944194.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

украина, министерство обороны германии, в мире, германия