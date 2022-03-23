https://ria.ru/20220323/germaniya-1779753115.html
СМИ: Минобороны ФРГ намерено передать Украине гранатометы Panzerfaust
СМИ: Минобороны ФРГ намерено передать Украине гранатометы Panzerfaust - РИА Новости, 23.03.2022
СМИ: Минобороны ФРГ намерено передать Украине гранатометы Panzerfaust
Министерство обороны Германии намерено передать Украине еще две тысячи противотанковых гранатометов Panzerfaust, передает агентство DPA со ссылкой на источники. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T21:36
2022-03-23T21:36
2022-03-23T21:36
украина
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Министерство обороны Германии намерено передать Украине еще две тысячи противотанковых гранатометов Panzerfaust, передает агентство DPA со ссылкой на источники."Источники сообщили DPA, что министерство обороны Германии прилагает усилия для того, чтобы обеспечить Украину еще двумя тысячами единиц противотанкового оружия Panzerfaust из запасов бундесвера", - говорится в сообщении агентства.В начале марта немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в правительстве сообщил о прибытии на Украину из Германии 500 ракет Stinger и тысячи противотанковых гранатометов Panzerfaust.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/predosterezhenie-1779364132.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, министерство обороны германии, в мире, германия
СМИ: Минобороны ФРГ намерено передать Украине гранатометы Panzerfaust
DPA: Минобороны ФРГ намерено передать Украине две тысячи гранатометов Panzerfaust