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Шульгинов: документы по "Пакистанскому потоку" могут быть скоро подписаны - РИА Новости, 23.03.2022
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Шульгинов: документы по "Пакистанскому потоку" могут быть скоро подписаны
Шульгинов: документы по "Пакистанскому потоку" могут быть скоро подписаны - РИА Новости, 23.03.2022
Шульгинов: документы по "Пакистанскому потоку" могут быть скоро подписаны
Россия рассчитывает на подписание акционерного соглашения для реализации проекта газопровода "Пакистанский поток" в ближайшее время, сообщил министр энергетики... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T17:59
2022-03-23T18:22
экономика
цены на нефть
николай шульгинов
москва
россия
пакистан
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия рассчитывает на подписание акционерного соглашения для реализации проекта газопровода "Пакистанский поток" в ближайшее время, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.Шульгинов обсудил сотрудничество в энергетике с послом Пакистана Шафкатом Али Ханом. В ходе встречи стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере, а также договорились продолжить сотрудничество по линии Российско-Пакистанской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.Газопровод "Пакистанский поток", первоначально носивший название "Север - Юг", должен связать инфраструктуру для приема сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тысячи километров, при этом пропускная способность предполагалась до 12,3 миллиарда кубических метров в год, но, как заявил ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов, эта мощность будет больше - 16 миллиардов. Как отмечало посольство Пакистана в Москве, планировалось, что страны подпишут уставные документы специальной компании по строительству газопровода "Пакистанский поток" до 31 января 2021 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20220309/pakistan-1777256994.html
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экономика, цены на нефть, николай шульгинов, москва, россия, пакистан, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
17:59 23.03.2022 (обновлено: 18:22 23.03.2022)
 
Шульгинов: документы по "Пакистанскому потоку" могут быть скоро подписаны

Шульгинов: документы по "Пакистанскому потоку" могут быть подписаны в ближайшее время

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНиколай Шульгинов
Николай Шульгинов - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Николай Шульгинов
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия рассчитывает на подписание акционерного соглашения для реализации проекта газопровода "Пакистанский поток" в ближайшее время, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"Ключевым проектом сотрудничества двух стран в сфере энергетики является "Пакистанский поток". Российская сторона рассчитывает на подписание соглашения об оказании содействия проекту правительством Пакистана и акционерного соглашения в ближайшее время", - приводятся слова Шульгинова в сообщении Минэнерго.

Шульгинов обсудил сотрудничество в энергетике с послом Пакистана Шафкатом Али Ханом. В ходе встречи стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере, а также договорились продолжить сотрудничество по линии Российско-Пакистанской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Газопровод "Пакистанский поток", первоначально носивший название "Север - Юг", должен связать инфраструктуру для приема сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тысячи километров, при этом пропускная способность предполагалась до 12,3 миллиарда кубических метров в год, но, как заявил ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов, эта мощность будет больше - 16 миллиардов. Как отмечало посольство Пакистана в Москве, планировалось, что страны подпишут уставные документы специальной компании по строительству газопровода "Пакистанский поток" до 31 января 2021 года.
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