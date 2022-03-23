https://ria.ru/20220323/gazoprovod-1779712074.html

Шульгинов: документы по "Пакистанскому потоку" могут быть скоро подписаны

Шульгинов: документы по "Пакистанскому потоку" могут быть скоро подписаны - РИА Новости, 23.03.2022

Шульгинов: документы по "Пакистанскому потоку" могут быть скоро подписаны

Россия рассчитывает на подписание акционерного соглашения для реализации проекта газопровода "Пакистанский поток" в ближайшее время, сообщил министр энергетики... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T17:59

2022-03-23T17:59

2022-03-23T18:22

экономика

цены на нефть

николай шульгинов

москва

россия

пакистан

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732621879_0:0:3165:1780_1920x0_80_0_0_e6cdc6cd2db4e0ed2c664c93f5a528f1.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия рассчитывает на подписание акционерного соглашения для реализации проекта газопровода "Пакистанский поток" в ближайшее время, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.Шульгинов обсудил сотрудничество в энергетике с послом Пакистана Шафкатом Али Ханом. В ходе встречи стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере, а также договорились продолжить сотрудничество по линии Российско-Пакистанской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.Газопровод "Пакистанский поток", первоначально носивший название "Север - Юг", должен связать инфраструктуру для приема сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тысячи километров, при этом пропускная способность предполагалась до 12,3 миллиарда кубических метров в год, но, как заявил ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов, эта мощность будет больше - 16 миллиардов. Как отмечало посольство Пакистана в Москве, планировалось, что страны подпишут уставные документы специальной компании по строительству газопровода "Пакистанский поток" до 31 января 2021 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20220309/pakistan-1777256994.html

москва

россия

пакистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, цены на нефть, николай шульгинов, москва, россия, пакистан, министерство энергетики рф (минэнерго россии)