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Программа газификации реализована в 16 тысячах домовладений Подмосковья
Программа газификации реализована в 16 тысячах домовладений Подмосковья - РИА Новости, 23.03.2022
Программа газификации реализована в 16 тысячах домовладений Подмосковья
Генеральный директор АО "Мособлгаз" Игорь Баранов во время брифинга в Ногинске рассказал о темпах газификации в Московской области. По его словам, голубое... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:57
2022-03-23T16:57
2022-03-23T16:57
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Генеральный директор АО "Мособлгаз" Игорь Баранов во время брифинга в Ногинске рассказал о темпах газификации в Московской области. По его словам, голубое топливо получили 16 тысяч домовладений, а это более 42 тысяч жителей региона, сообщил телеканал “360”. Проект социальной газификации осуществляется в рамках президентской программы."С началом потепления люди, которые проживали сезонно на участках, возвращаются в свои дома и проявляют интерес к социальной газификации. Даже если ваш населенный пункт стоял в графике догазификации на 2021 год, сегодня вы все равно можете подать заявку на подключение дома по программе", – сообщил Баранов.Он также рассказал о темпах газификации в Богородском городском округе. По его словам, в 68 населенных пунктах, которые вошли в программу, работы завершены уже в 29.
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московская область (подмосковье)