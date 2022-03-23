https://ria.ru/20220323/gaz-1779741478.html

Правительство ФРГ обсудит с партнерами оплату российского газа в рублях

Правительство ФРГ обсудит с партнерами оплату российского газа в рублях - РИА Новости, 23.03.2022

Правительство ФРГ обсудит с партнерами оплату российского газа в рублях

Правительство ФРГ обсудит с европейскими партнерами решение Москвы об оплате газа в рублях, заявил в среду министр экономики Германии Роберт Хабек. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T20:24

2022-03-23T20:24

2022-03-23T20:35

экономика

германия

москва

европа

цены на нефть

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БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Правительство ФРГ обсудит с европейскими партнерами решение Москвы об оплате газа в рублях, заявил в среду министр экономики Германии Роберт Хабек.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия теперь будет поставлять газ за рубли. Президент поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией."Федеральное правительство обсудит это с европейскими партнерами", - приводит агентство DPA слова министра, который добавил, что данное решение "еще раз показывает, что Россия не является стабильным партнером".

https://ria.ru/20220323/gaz-1779735067.html

германия

москва

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, германия, москва, европа, цены на нефть