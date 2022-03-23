https://ria.ru/20220323/gaz-1779741478.html
Правительство ФРГ обсудит с партнерами оплату российского газа в рублях
Правительство ФРГ обсудит с партнерами оплату российского газа в рублях - РИА Новости, 23.03.2022
Правительство ФРГ обсудит с партнерами оплату российского газа в рублях
Правительство ФРГ обсудит с европейскими партнерами решение Москвы об оплате газа в рублях, заявил в среду министр экономики Германии Роберт Хабек. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T20:24
2022-03-23T20:24
2022-03-23T20:35
экономика
германия
москва
европа
цены на нефть
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БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Правительство ФРГ обсудит с европейскими партнерами решение Москвы об оплате газа в рублях, заявил в среду министр экономики Германии Роберт Хабек.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия теперь будет поставлять газ за рубли. Президент поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией."Федеральное правительство обсудит это с европейскими партнерами", - приводит агентство DPA слова министра, который добавил, что данное решение "еще раз показывает, что Россия не является стабильным партнером".
https://ria.ru/20220323/gaz-1779735067.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, германия, москва, европа, цены на нефть
20:24 23.03.2022 (обновлено: 20:35 23.03.2022)
Правительство ФРГ обсудит с партнерами оплату российского газа в рублях
Правительство Германии обсудит с европейскими партнерами оплату российского газа в рублях