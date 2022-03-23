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Цены на газ в Европе превысили 1500 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 23.03.2022
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Цены на газ в Европе превысили 1500 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили 1500 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 23.03.2022
Цены на газ в Европе превысили 1500 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе после поручения о переводе оплаты за российский газ в рубли продолжают ускоренный рост, впервые с 11 марта подскочили выше 1500 долларов за РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T18:19
2022-03-23T18:19
природный газ
экономика
россия
в мире
европа
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Цены на газ в Европе после поручения о переводе оплаты за российский газ в рубли продолжают ускоренный рост, впервые с 11 марта подскочили выше 1500 долларов за тысячу кубометров и росли почти на 34%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Президент Владимир Путин в среду заявил, что Россия переводит расчеты за поставки газа в недружественные страны в рубли. Центральный банк и правительство за неделю определят порядок совершения операций по приобретению рублей покупателями газа. При этом Россия продолжит поставки в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на отметке чуть выше 1100 долларов — пока это ценовой минимум торгов. Котировки с первых часов стабильно росли, а после заявления Путина резко ускорили темпы роста. Пока ценовой максимум составляет 1504,2 доллара, что на 33,9% выше расчетной цены вторника — 1123,1 доллара.Стоимость резко подскочила после 15.30 мск. Если в первые часы торгов она колебалась в диапазоне 1100-1200 долларов за тысячу кубометров, то после заявления президента выросла почти на 300 долларов, ускорив темпы роста почти в пять раз — с 7% почти до 34%.
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природный газ, экономика, россия, в мире, европа
18:19 23.03.2022
 
Цены на газ в Европе превысили 1500 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе впервые с 11 марта превысили 1500 долларов за тысячу кубометров

© REUTERS / Christian CharisiusРабочий на газохранилище в Редене, Германия
Рабочий на газохранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© REUTERS / Christian Charisius
Рабочий на газохранилище в Редене, Германия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Цены на газ в Европе после поручения о переводе оплаты за российский газ в рубли продолжают ускоренный рост, впервые с 11 марта подскочили выше 1500 долларов за тысячу кубометров и росли почти на 34%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Президент Владимир Путин в среду заявил, что Россия переводит расчеты за поставки газа в недружественные страны в рубли. Центральный банк и правительство за неделю определят порядок совершения операций по приобретению рублей покупателями газа. При этом Россия продолжит поставки в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.
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Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на отметке чуть выше 1100 долларов — пока это ценовой минимум торгов. Котировки с первых часов стабильно росли, а после заявления Путина резко ускорили темпы роста. Пока ценовой максимум составляет 1504,2 доллара, что на 33,9% выше расчетной цены вторника — 1123,1 доллара.
Стоимость резко подскочила после 15.30 мск. Если в первые часы торгов она колебалась в диапазоне 1100-1200 долларов за тысячу кубометров, то после заявления президента выросла почти на 300 долларов, ускорив темпы роста почти в пять раз — с 7% почти до 34%.
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