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Еврокомиссия предложила ввести сертификацию операторов хранилищ газа в ЕС - РИА Новости, 23.03.2022
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Еврокомиссия предложила ввести сертификацию операторов хранилищ газа в ЕС
Еврокомиссия предложила ввести сертификацию операторов хранилищ газа в ЕС - РИА Новости, 23.03.2022
Еврокомиссия предложила ввести сертификацию операторов хранилищ газа в ЕС
Еврокомиссия (ЕК) предлагает ввести обязательную сертификацию операторов хранилищ газа в Евросоюзе, несертифицированным компаниям придется отказаться от прав... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T14:34
2022-03-23T14:34
еврокомиссия
в мире
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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БРЮССЕЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) предлагает ввести обязательную сертификацию операторов хранилищ газа в Евросоюзе, несертифицированным компаниям придется отказаться от прав собственности на эту инфраструктуру или контроля над ней, говорится в пресс-релизе ЕК."Газохранилища являются критически важной инфраструктурой для обеспечения безопасности снабжения. Новая обязательная сертификация всех операторов систем хранения позволит избежать потенциальных рисков, вытекающих из внешнего влияния на критически важную инфраструктуру хранения. Это означает, что несертифицированные операторы должны будут отказаться от права собственности или контроля над газохранилищами ЕС", - говорится в релизе.ЕК предлагает, чтобы операторы были сертифицированы "с точки зрения безопасности снабжения, чтобы удовлетворить основным интересам безопасности на уровне государств-членов, на региональном уровне или на уровне ЕС", отмечается в другом ее релизе.
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еврокомиссия, в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
14:34 23.03.2022
 
Еврокомиссия предложила ввести сертификацию операторов хранилищ газа в ЕС

Еврокомиссия предложила ввести обязательную сертификацию операторов хранилищ газа в ЕС

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия
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БРЮССЕЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) предлагает ввести обязательную сертификацию операторов хранилищ газа в Евросоюзе, несертифицированным компаниям придется отказаться от прав собственности на эту инфраструктуру или контроля над ней, говорится в пресс-релизе ЕК.
"Газохранилища являются критически важной инфраструктурой для обеспечения безопасности снабжения. Новая обязательная сертификация всех операторов систем хранения позволит избежать потенциальных рисков, вытекающих из внешнего влияния на критически важную инфраструктуру хранения. Это означает, что несертифицированные операторы должны будут отказаться от права собственности или контроля над газохранилищами ЕС", - говорится в релизе.
ЕК предлагает, чтобы операторы были сертифицированы "с точки зрения безопасности снабжения, чтобы удовлетворить основным интересам безопасности на уровне государств-членов, на региональном уровне или на уровне ЕС", отмечается в другом ее релизе.
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