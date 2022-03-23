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В МИД сообщили о трудностях с финансированием российских посольств - РИА Новости, 23.03.2022
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В МИД сообщили о трудностях с финансированием российских посольств
В МИД сообщили о трудностях с финансированием российских посольств - РИА Новости, 23.03.2022
В МИД сообщили о трудностях с финансированием российских посольств
Трудности с финансовым обеспечением российских посольств за рубежом на фоне санкций есть, диалог по этим вопросам идет с властями соответствующих стран, заявил... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T19:20
2022-03-23T19:20
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Трудности с финансовым обеспечением российских посольств за рубежом на фоне санкций есть, диалог по этим вопросам идет с властями соответствующих стран, заявил заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов."Возникают трудности соответствующие, поэтому сейчас идет диалог по этим вопросам с властями стран пребывания, там где эти трудности возникают. Это надо все рассматривать на взаимной основе, поэтому все участники должны проявлять благоразумие", - сказал Иванов журналистам.
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россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
19:20 23.03.2022
 
В МИД сообщили о трудностях с финансированием российских посольств

Замглавы МИД Иванов сообщил о трудностях с финансированием российских посольств

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Трудности с финансовым обеспечением российских посольств за рубежом на фоне санкций есть, диалог по этим вопросам идет с властями соответствующих стран, заявил заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.
"Возникают трудности соответствующие, поэтому сейчас идет диалог по этим вопросам с властями стран пребывания, там где эти трудности возникают. Это надо все рассматривать на взаимной основе, поэтому все участники должны проявлять благоразумие", - сказал Иванов журналистам.
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Адские, но не вечные: кто первый сломается из-за западных санкций
 
РоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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