https://ria.ru/20220323/finansirovanie-1779731583.html

В МИД сообщили о трудностях с финансированием российских посольств

В МИД сообщили о трудностях с финансированием российских посольств - РИА Новости, 23.03.2022

В МИД сообщили о трудностях с финансированием российских посольств

Трудности с финансовым обеспечением российских посольств за рубежом на фоне санкций есть, диалог по этим вопросам идет с властями соответствующих стран, заявил... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T19:20

2022-03-23T19:20

2022-03-23T19:20

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Трудности с финансовым обеспечением российских посольств за рубежом на фоне санкций есть, диалог по этим вопросам идет с властями соответствующих стран, заявил заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов."Возникают трудности соответствующие, поэтому сейчас идет диалог по этим вопросам с властями стран пребывания, там где эти трудности возникают. Это надо все рассматривать на взаимной основе, поэтому все участники должны проявлять благоразумие", - сказал Иванов журналистам.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

россия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)