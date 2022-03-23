https://ria.ru/20220323/finansirovanie-1779731583.html
В МИД сообщили о трудностях с финансированием российских посольств
В МИД сообщили о трудностях с финансированием российских посольств - РИА Новости, 23.03.2022
В МИД сообщили о трудностях с финансированием российских посольств
Трудности с финансовым обеспечением российских посольств за рубежом на фоне санкций есть, диалог по этим вопросам идет с властями соответствующих стран, заявил... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T19:20
2022-03-23T19:20
2022-03-23T19:20
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Трудности с финансовым обеспечением российских посольств за рубежом на фоне санкций есть, диалог по этим вопросам идет с властями соответствующих стран, заявил заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов."Возникают трудности соответствующие, поэтому сейчас идет диалог по этим вопросам с властями стран пребывания, там где эти трудности возникают. Это надо все рассматривать на взаимной основе, поэтому все участники должны проявлять благоразумие", - сказал Иванов журналистам.
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В МИД сообщили о трудностях с финансированием российских посольств
Замглавы МИД Иванов сообщил о трудностях с финансированием российских посольств