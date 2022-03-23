https://ria.ru/20220323/evropa-1779604268.html

Если Европа одумается, Россия не захлопнет дверь, заявил Лавров

Если Европа одумается, Россия не захлопнет дверь, заявил Лавров - РИА Новости, 23.03.2022

Если Европа одумается, Россия не захлопнет дверь, заявил Лавров

Если Европа одумается, Россия не будет захлопывать дверь, но зависеть от европейцев не будет, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T12:21

2022-03-23T12:21

2022-03-23T12:21

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Если Европа одумается, Россия не будет захлопывать дверь, но зависеть от европейцев не будет, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.Как отметил Лавров, ЕС прекратил работу с РФ 20 секторальных диалогов, прекратил работу по выстраиванию четырех общих пространств, прекратил работу по либерализации визового режима и многое другое.По его словам, идет гармонизация процессов интеграции ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс, один путь". Лавров добавил, что у Москвы есть отношения с Пекином и в рамках двусторонних отношений, и в рамках РИК (Россия-Индия-Китай), который до сих пор существует. "Здесь можно очень много перспективных трубопроводных, инфраструктурных, транспортных проектов реализовать, и они прорабатываются", - сказал министр."Если Европа одумается, мы не будем захлопывать дверь. Но при понимании того, о чем я уже сказал, чтобы мы не стали зависимыми ни от кого. И Европа показала свою ненадежность как партнер. Так что, окрепнем, в том числе с помощью ЕврАзЭС, с помощью ШОС, БРИКС, других механизмом. И будем уже с качественно других позиций рассматривать проекты, которые нам будут предлагать для совместной реализации", - сказал Лавров на встрече со студенческо-преподавательским составом МГИМО.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220323/oshibka-1779545378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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