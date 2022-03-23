Если Европа одумается, Россия не захлопнет дверь, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: если Европа одумается, Россия не захлопнет дверь
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Если Европа одумается, Россия не будет захлопывать дверь, но зависеть от европейцев не будет, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Как отметил Лавров, ЕС прекратил работу с РФ 20 секторальных диалогов, прекратил работу по выстраиванию четырех общих пространств, прекратил работу по либерализации визового режима и многое другое.
По его словам, идет гармонизация процессов интеграции ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс, один путь". Лавров добавил, что у Москвы есть отношения с Пекином и в рамках двусторонних отношений, и в рамках РИК (Россия-Индия-Китай), который до сих пор существует. "Здесь можно очень много перспективных трубопроводных, инфраструктурных, транспортных проектов реализовать, и они прорабатываются", - сказал министр.
"Если Европа одумается, мы не будем захлопывать дверь. Но при понимании того, о чем я уже сказал, чтобы мы не стали зависимыми ни от кого. И Европа показала свою ненадежность как партнер. Так что, окрепнем, в том числе с помощью ЕврАзЭС, с помощью ШОС, БРИКС, других механизмом. И будем уже с качественно других позиций рассматривать проекты, которые нам будут предлагать для совместной реализации", - сказал Лавров на встрече со студенческо-преподавательским составом МГИМО.
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.