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Если Европа одумается, Россия не захлопнет дверь, заявил Лавров - РИА Новости, 23.03.2022
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Если Европа одумается, Россия не захлопнет дверь, заявил Лавров
Если Европа одумается, Россия не захлопнет дверь, заявил Лавров - РИА Новости, 23.03.2022
Если Европа одумается, Россия не захлопнет дверь, заявил Лавров
Если Европа одумается, Россия не будет захлопывать дверь, но зависеть от европейцев не будет, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T12:21
2022-03-23T12:21
владимир путин
россия
сша
москва
брикс
евросоюз
мгимо
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Если Европа одумается, Россия не будет захлопывать дверь, но зависеть от европейцев не будет, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.Как отметил Лавров, ЕС прекратил работу с РФ 20 секторальных диалогов, прекратил работу по выстраиванию четырех общих пространств, прекратил работу по либерализации визового режима и многое другое.По его словам, идет гармонизация процессов интеграции ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс, один путь". Лавров добавил, что у Москвы есть отношения с Пекином и в рамках двусторонних отношений, и в рамках РИК (Россия-Индия-Китай), который до сих пор существует. "Здесь можно очень много перспективных трубопроводных, инфраструктурных, транспортных проектов реализовать, и они прорабатываются", - сказал министр."Если Европа одумается, мы не будем захлопывать дверь. Но при понимании того, о чем я уже сказал, чтобы мы не стали зависимыми ни от кого. И Европа показала свою ненадежность как партнер. Так что, окрепнем, в том числе с помощью ЕврАзЭС, с помощью ШОС, БРИКС, других механизмом. И будем уже с качественно других позиций рассматривать проекты, которые нам будут предлагать для совместной реализации", - сказал Лавров на встрече со студенческо-преподавательским составом МГИМО.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220323/oshibka-1779545378.html
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владимир путин, россия, сша, москва, брикс, евросоюз, мгимо, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, европа
12:21 23.03.2022
 
Если Европа одумается, Россия не захлопнет дверь, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: если Европа одумается, Россия не захлопнет дверь

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Если Европа одумается, Россия не будет захлопывать дверь, но зависеть от европейцев не будет, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Как отметил Лавров, ЕС прекратил работу с РФ 20 секторальных диалогов, прекратил работу по выстраиванию четырех общих пространств, прекратил работу по либерализации визового режима и многое другое.
Москва, Россия - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
00:47
Живущие в России французы назвали главную ошибку Европы
По его словам, идет гармонизация процессов интеграции ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс, один путь". Лавров добавил, что у Москвы есть отношения с Пекином и в рамках двусторонних отношений, и в рамках РИК (Россия-Индия-Китай), который до сих пор существует. "Здесь можно очень много перспективных трубопроводных, инфраструктурных, транспортных проектов реализовать, и они прорабатываются", - сказал министр.
"Если Европа одумается, мы не будем захлопывать дверь. Но при понимании того, о чем я уже сказал, чтобы мы не стали зависимыми ни от кого. И Европа показала свою ненадежность как партнер. Так что, окрепнем, в том числе с помощью ЕврАзЭС, с помощью ШОС, БРИКС, других механизмом. И будем уже с качественно других позиций рассматривать проекты, которые нам будут предлагать для совместной реализации", - сказал Лавров на встрече со студенческо-преподавательским составом МГИМО.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 15:35
Экономисты раскрыли последствия отказа Европы от российских энергоносителей
 
Владимир ПутинРоссияСШАМоскваБРИКСЕвросоюзМГИМОВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровЕвропа
 
 
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