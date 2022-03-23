https://ria.ru/20220323/evakuatsiya-1779758067.html
Власти ЛНР эвакуировали из Рубежного 2,5 тысячи человек
Власти ЛНР эвакуировали из Рубежного 2,5 тысячи человек - РИА Новости, 23.03.2022
Власти ЛНР эвакуировали из Рубежного 2,5 тысячи человек
МЧС Луганской народной республики совместно с Народной милицией и МВД вывезли из города Рубежное 2,5 тысячи человек, в том числе 634 ребенка, сообщил... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T22:06
2022-03-23T22:06
2022-03-23T22:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
рубежное
россия
мвд лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 23 мар - РИА Новости. МЧС Луганской народной республики совместно с Народной милицией и МВД вывезли из города Рубежное 2,5 тысячи человек, в том числе 634 ребенка, сообщил подполковник оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко."По состоянию на 18.00 МЧС ЛНР совместно с оборонным ведомством и МВД ЛНР в безопасную зону с Рубежного вывезено 2510 мирных жителей, из них 634 ребенка", - сообщил Марочко в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, рубежное, россия, мвд лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
Власти ЛНР эвакуировали из Рубежного 2,5 тысячи человек
Власти ЛНР эвакуировали из Рубежного 2,5 тысячи человек, в том числе 634 ребенка