https://ria.ru/20220323/evakuatsiya-1779758067.html

Власти ЛНР эвакуировали из Рубежного 2,5 тысячи человек

Власти ЛНР эвакуировали из Рубежного 2,5 тысячи человек - РИА Новости, 23.03.2022

Власти ЛНР эвакуировали из Рубежного 2,5 тысячи человек

МЧС Луганской народной республики совместно с Народной милицией и МВД вывезли из города Рубежное 2,5 тысячи человек, в том числе 634 ребенка, сообщил... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T22:06

2022-03-23T22:06

2022-03-23T22:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

рубежное

россия

мвд лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779127701_0:147:3072:1875_1920x0_80_0_0_ef946371d3c1dc71bedb9edfd6fb5c5b.jpg

ЛУГАНСК, 23 мар - РИА Новости. МЧС Луганской народной республики совместно с Народной милицией и МВД вывезли из города Рубежное 2,5 тысячи человек, в том числе 634 ребенка, сообщил подполковник оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко."По состоянию на 18.00 МЧС ЛНР совместно с оборонным ведомством и МВД ЛНР в безопасную зону с Рубежного вывезено 2510 мирных жителей, из них 634 ребенка", - сообщил Марочко в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

рубежное

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, рубежное, россия, мвд лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр