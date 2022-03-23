https://ria.ru/20220323/evakuatsiya-1779755795.html

Россия за сутки эвакуировала из Мариуполя почти 8,5 тысячи человек

Россия за сутки эвакуировала из Мариуполя почти 8,5 тысячи человек - РИА Новости, 23.03.2022

Россия за сутки эвакуировала из Мариуполя почти 8,5 тысячи человек

Еще почти 8,5 тысячи человек удалось эвакуировать из Мариуполя в среду без участия Киева, сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T21:53

2022-03-23T21:53

2022-03-23T21:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

михаил мизинцев

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ситуация в днр и лнр

мариуполь

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Еще почти 8,5 тысячи человек удалось эвакуировать из Мариуполя в среду без участия Киева, сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Двадцать третьего марта 2022 года из Мариуполя, также без какого-либо участия украинской стороны, удалось эвакуировать 8 тысяч 487 человек", - сказал Мизинцев."Всего от беспредела, устроенного националистами, из города спасены уже 81 тысяча 958 человек", - добавил генерал.Россия в ходе гуманитарной операции на Украине эвакуировала из Мариуполя 26 иорданцев и вьетнамцев, заявил в среду на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Кроме того, в результате точечной гуманитарной операции из Мариуполя удалось эвакуировать 26 иностранных граждан (Вьетнама и Иордании)", - сказал Мизинцев.Он добавил, что несмотря на ежедневно открывающиеся гуманитарные коридоры, украинские неонацисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" свыше 4,5 миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктах.

https://ria.ru/20220323/medpomosch-1779719776.html

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

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Ольга Филиппова

в мире, михаил мизинцев, россия, украина, ситуация в днр и лнр, мариуполь