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Россия за сутки эвакуировала из Мариуполя почти 8,5 тысячи человек - РИА Новости, 23.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/evakuatsiya-1779755795.html
Россия за сутки эвакуировала из Мариуполя почти 8,5 тысячи человек
Россия за сутки эвакуировала из Мариуполя почти 8,5 тысячи человек - РИА Новости, 23.03.2022
Россия за сутки эвакуировала из Мариуполя почти 8,5 тысячи человек
Еще почти 8,5 тысячи человек удалось эвакуировать из Мариуполя в среду без участия Киева, сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T21:53
2022-03-23T21:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
михаил мизинцев
россия
украина
ситуация в днр и лнр
мариуполь
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Еще почти 8,5 тысячи человек удалось эвакуировать из Мариуполя в среду без участия Киева, сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Двадцать третьего марта 2022 года из Мариуполя, также без какого-либо участия украинской стороны, удалось эвакуировать 8 тысяч 487 человек", - сказал Мизинцев."Всего от беспредела, устроенного националистами, из города спасены уже 81 тысяча 958 человек", - добавил генерал.Россия в ходе гуманитарной операции на Украине эвакуировала из Мариуполя 26 иорданцев и вьетнамцев, заявил в среду на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Кроме того, в результате точечной гуманитарной операции из Мариуполя удалось эвакуировать 26 иностранных граждан (Вьетнама и Иордании)", - сказал Мизинцев.Он добавил, что несмотря на ежедневно открывающиеся гуманитарные коридоры, украинские неонацисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" свыше 4,5 миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктах.
https://ria.ru/20220323/medpomosch-1779719776.html
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в мире, михаил мизинцев, россия, украина, ситуация в днр и лнр, мариуполь
21:53 23.03.2022
 
Россия за сутки эвакуировала из Мариуполя почти 8,5 тысячи человек

Минобороны сообщило об эвакуации почти 8,5 тысячи человек за сутки из Мариуполя

© РИА Новости / Максим БлиновЖители покидают Мариуполь
Жители покидают Мариуполь - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Жители покидают Мариуполь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Еще почти 8,5 тысячи человек удалось эвакуировать из Мариуполя в среду без участия Киева, сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Двадцать третьего марта 2022 года из Мариуполя, также без какого-либо участия украинской стороны, удалось эвакуировать 8 тысяч 487 человек", - сказал Мизинцев.
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"Всего от беспредела, устроенного националистами, из города спасены уже 81 тысяча 958 человек", - добавил генерал.
Россия в ходе гуманитарной операции на Украине эвакуировала из Мариуполя 26 иорданцев и вьетнамцев, заявил в среду на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Кроме того, в результате точечной гуманитарной операции из Мариуполя удалось эвакуировать 26 иностранных граждан (Вьетнама и Иордании)", - сказал Мизинцев.
Он добавил, что несмотря на ежедневно открывающиеся гуманитарные коридоры, украинские неонацисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" свыше 4,5 миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктах.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМихаил МизинцевРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРМариуполь
 
 
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