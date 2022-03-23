Россия за сутки эвакуировала почти 18 тысяч человек с Украины и Донбасса
Минобороны сообщило об эвакуации почти 18 тысяч человек за сутки с Украины и Донбасса
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкДети беженцев из Харькова возле пункта временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области
Дети беженцев из Харькова возле пункта временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Из опасных районов Украины и Донбасса за прошедшие сутки, несмотря на препятствия со стороны Киева, в Россию были эвакуированы почти 18 тысяч человек, из них 3,7 тысячи детей, заявил на брифинге в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности и препятствия, чинимые Киевом, за прошедшие сутки без участия официальных властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 17 тысяч 929 человек, из них 3 тысячи 708 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 384 тысячи 111 человек, из которых 80 тысяч 770 – дети", - сказал генерал.
По словам Мизинцева, госграницу РФ пересекли 2895 единицы личного автомобильного транспорта, а всего – 43 287 машин.
Более 6,8 тысячи иностранцев остаются в заложниках у боевиков украинской территориальной обороны, заявил в среду на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"… В заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны продолжают оставаться 6 862 гражданина из 25 иностранных государств, которые волею судьбы оказались на территории Украины", - сказал Мизинцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.