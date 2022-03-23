Рейтинг@Mail.ru
Россия за сутки эвакуировала почти 18 тысяч человек с Украины и Донбасса - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/evakuatsiya-1779755366.html
Россия за сутки эвакуировала почти 18 тысяч человек с Украины и Донбасса
Россия за сутки эвакуировала почти 18 тысяч человек с Украины и Донбасса - РИА Новости, 23.03.2022
Россия за сутки эвакуировала почти 18 тысяч человек с Украины и Донбасса
Из опасных районов Украины и Донбасса за прошедшие сутки, несмотря на препятствия со стороны Киева, в Россию были эвакуированы почти 18 тысяч человек, из них... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T21:49
2022-03-23T21:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
михаил мизинцев
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779732779_0:53:2714:1580_1920x0_80_0_0_e46380ae50327b847f322c5efb1a150e.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Из опасных районов Украины и Донбасса за прошедшие сутки, несмотря на препятствия со стороны Киева, в Россию были эвакуированы почти 18 тысяч человек, из них 3,7 тысячи детей, заявил на брифинге в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности и препятствия, чинимые Киевом, за прошедшие сутки без участия официальных властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 17 тысяч 929 человек, из них 3 тысячи 708 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 384 тысячи 111 человек, из которых 80 тысяч 770 – дети", - сказал генерал.По словам Мизинцева, госграницу РФ пересекли 2895 единицы личного автомобильного транспорта, а всего – 43 287 машин.Более 6,8 тысячи иностранцев остаются в заложниках у боевиков украинской территориальной обороны, заявил в среду на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220323/medpomosch-1779719776.html
https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779732779_0:0:2714:2036_1920x0_80_0_0_18dac7240ad44d7e25caf36df24f141d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, михаил мизинцев, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
21:49 23.03.2022
 
Россия за сутки эвакуировала почти 18 тысяч человек с Украины и Донбасса

Минобороны сообщило об эвакуации почти 18 тысяч человек за сутки с Украины и Донбасса

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкДети беженцев из Харькова возле пункта временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области
Дети беженцев из Харькова возле пункта временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
Дети беженцев из Харькова возле пункта временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Из опасных районов Украины и Донбасса за прошедшие сутки, несмотря на препятствия со стороны Киева, в Россию были эвакуированы почти 18 тысяч человек, из них 3,7 тысячи детей, заявил на брифинге в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности и препятствия, чинимые Киевом, за прошедшие сутки без участия официальных властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 17 тысяч 929 человек, из них 3 тысячи 708 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 384 тысячи 111 человек, из которых 80 тысяч 770 – дети", - сказал генерал.
Жители идут по улице на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
Вчера, 18:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Беженцы из Мариуполя отказываются от медпомощи из-за украинской пропаганды
По словам Мизинцева, госграницу РФ пересекли 2895 единицы личного автомобильного транспорта, а всего – 43 287 машин.
Более 6,8 тысячи иностранцев остаются в заложниках у боевиков украинской территориальной обороны, заявил в среду на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"… В заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны продолжают оставаться 6 862 гражданина из 25 иностранных государств, которые волею судьбы оказались на территории Украины", - сказал Мизинцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Солдаты ВСУ на бронетранспортере в окрестностях Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 08:00
Взгляд из Киева: на Украине открыто говорят о планах резать русских детей
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМихаил МизинцевДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала