https://ria.ru/20220323/evakuatsiya-1779755366.html

Россия за сутки эвакуировала почти 18 тысяч человек с Украины и Донбасса

Россия за сутки эвакуировала почти 18 тысяч человек с Украины и Донбасса - РИА Новости, 23.03.2022

Россия за сутки эвакуировала почти 18 тысяч человек с Украины и Донбасса

Из опасных районов Украины и Донбасса за прошедшие сутки, несмотря на препятствия со стороны Киева, в Россию были эвакуированы почти 18 тысяч человек, из них... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T21:49

2022-03-23T21:49

2022-03-23T21:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

михаил мизинцев

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Из опасных районов Украины и Донбасса за прошедшие сутки, несмотря на препятствия со стороны Киева, в Россию были эвакуированы почти 18 тысяч человек, из них 3,7 тысячи детей, заявил на брифинге в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности и препятствия, чинимые Киевом, за прошедшие сутки без участия официальных властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 17 тысяч 929 человек, из них 3 тысячи 708 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 384 тысячи 111 человек, из которых 80 тысяч 770 – дети", - сказал генерал.По словам Мизинцева, госграницу РФ пересекли 2895 единицы личного автомобильного транспорта, а всего – 43 287 машин.Более 6,8 тысячи иностранцев остаются в заложниках у боевиков украинской территориальной обороны, заявил в среду на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/medpomosch-1779719776.html

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, михаил мизинцев, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр