Жителей двух белгородских сел эвакуируют после взрыва снаряда
Жителей двух белгородских сел рядом с украинской границей эвакуируют после взрыва снаряда
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкУказатель на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области
Указатель на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области
ВОРОНЕЖ, 23 мар - РИА Новости. Жителей расположенных рядом с Украиной сел Журавлевка и Нехотеевка, в одном из которых взорвался снаряд, эвакуируют в Белгород, сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава администрации Белгородского района Владимир Перцев.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в результате "выстрела со стороны Украины" в селе Журавлевка разорвался снаряд, и есть пострадавшие. Для безопасности жителей Журавлевки и Нехотеевки в этих селах введен режим ЧС.
"Сегодня в 15 часов произошло чрезвычайное происшествие. Снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие и повреждения жилых помещений. Поэтому сейчас мы провели районную чрезвычайную комиссию, где объявили чрезвычайную ситуацию в сёлах Журавлёвка и Нехотеевка. На данный момент мы вывозим жителей этих двух сёл в безопасное место в город Белгород", - написал Перцев.
По его словам, силами полиции и казаков будет обеспечена общественная безопасность территории и сохранность жилых помещений.
"Уважаемые жители Белгородского района, прошу соблюдать спокойствие. Все находится под контролем", - добавил Перцев.
"Около 120 человек из Журавлевки и Нехотеевки сегодня разместим в Белгороде. В областной центр люди добираются организованно на предоставленном транспорте, некоторые – на личных авто. Для них создали комфортные условия, обеспечим всем необходимым. На месте будут работать медики и психологи", - написал в своем Telegram-канале мэр Белгорода Антон Иванов.
Нехотеевка и Журавлевка расположены менее чем в 2 километрах от границы с Украиной.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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