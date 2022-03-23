Рейтинг@Mail.ru
Жителей двух белгородских сел эвакуируют после взрыва снаряда - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/evakuatsiya-1779752302.html
Жителей двух белгородских сел эвакуируют после взрыва снаряда
Жителей двух белгородских сел эвакуируют после взрыва снаряда - РИА Новости, 23.03.2022
Жителей двух белгородских сел эвакуируют после взрыва снаряда
Жителей расположенных рядом с Украиной сел Журавлевка и Нехотеевка, в одном из которых взорвался снаряд, эвакуируют в Белгород, сообщил на своей странице... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T21:31
2022-03-23T21:31
обострение ситуации в днр и лнр
белгород
россия
антон иванов
белгородская область
украина
ситуация в днр и лнр
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779713905_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_781cf7fbda528230bc65091b4deec0ba.jpg
ВОРОНЕЖ, 23 мар - РИА Новости. Жителей расположенных рядом с Украиной сел Журавлевка и Нехотеевка, в одном из которых взорвался снаряд, эвакуируют в Белгород, сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава администрации Белгородского района Владимир Перцев.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в результате "выстрела со стороны Украины" в селе Журавлевка разорвался снаряд, и есть пострадавшие. Для безопасности жителей Журавлевки и Нехотеевки в этих селах введен режим ЧС."Сегодня в 15 часов произошло чрезвычайное происшествие. Снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие и повреждения жилых помещений. Поэтому сейчас мы провели районную чрезвычайную комиссию, где объявили чрезвычайную ситуацию в сёлах Журавлёвка и Нехотеевка. На данный момент мы вывозим жителей этих двух сёл в безопасное место в город Белгород", - написал Перцев.По его словам, силами полиции и казаков будет обеспечена общественная безопасность территории и сохранность жилых помещений."Уважаемые жители Белгородского района, прошу соблюдать спокойствие. Все находится под контролем", - добавил Перцев."Около 120 человек из Журавлевки и Нехотеевки сегодня разместим в Белгороде. В областной центр люди добираются организованно на предоставленном транспорте, некоторые – на личных авто. Для них создали комфортные условия, обеспечим всем необходимым. На месте будут работать медики и психологи", - написал в своем Telegram-канале мэр Белгорода Антон Иванов.Нехотеевка и Журавлевка расположены менее чем в 2 километрах от границы с Украиной.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
белгород
россия
белгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779713905_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e49f6c69d72a011befac908128dcc979.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, россия, антон иванов, белгородская область, украина, ситуация в днр и лнр, вячеслав гладков
21:31 23.03.2022
 
Жителей двух белгородских сел эвакуируют после взрыва снаряда

Жителей двух белгородских сел рядом с украинской границей эвакуируют после взрыва снаряда

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкУказатель на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области
Указатель на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Указатель на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 23 мар - РИА Новости. Жителей расположенных рядом с Украиной сел Журавлевка и Нехотеевка, в одном из которых взорвался снаряд, эвакуируют в Белгород, сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава администрации Белгородского района Владимир Перцев.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в результате "выстрела со стороны Украины" в селе Журавлевка разорвался снаряд, и есть пострадавшие. Для безопасности жителей Журавлевки и Нехотеевки в этих селах введен режим ЧС.
"Сегодня в 15 часов произошло чрезвычайное происшествие. Снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие и повреждения жилых помещений. Поэтому сейчас мы провели районную чрезвычайную комиссию, где объявили чрезвычайную ситуацию в сёлах Журавлёвка и Нехотеевка. На данный момент мы вывозим жителей этих двух сёл в безопасное место в город Белгород", - написал Перцев.
По его словам, силами полиции и казаков будет обеспечена общественная безопасность территории и сохранность жилых помещений.
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
Вчера, 08:00
Захваченные украинские нацисты могут многое рассказать
"Уважаемые жители Белгородского района, прошу соблюдать спокойствие. Все находится под контролем", - добавил Перцев.
"Около 120 человек из Журавлевки и Нехотеевки сегодня разместим в Белгороде. В областной центр люди добираются организованно на предоставленном транспорте, некоторые – на личных авто. Для них создали комфортные условия, обеспечим всем необходимым. На месте будут работать медики и психологи", - написал в своем Telegram-канале мэр Белгорода Антон Иванов.
Нехотеевка и Журавлевка расположены менее чем в 2 километрах от границы с Украиной.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Женщина в центре Донецка, где произошел взрыв украинской ракеты Точка-У с кассетной боевой частью - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 08:00
Взгляд из Киева: Украине реально нужна денацификация
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБелгородРоссияАнтон ИвановБелгородская областьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала