https://ria.ru/20220323/evakuatsiya-1779743089.html
Силы ДНР за сутки эвакуировали 285 человек из Мариуполя в Безыменное
Силы ДНР за сутки эвакуировали 285 человек из Мариуполя в Безыменное - РИА Новости, 23.03.2022
Силы ДНР за сутки эвакуировали 285 человек из Мариуполя в Безыменное
В течение дня из Мариуполя в Безыменное удалось эвакуировать еще 285 человек, включая 70 детей, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T20:31
2022-03-23T20:31
2022-03-23T20:31
обострение ситуации в днр и лнр
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донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. В течение дня из Мариуполя в Безыменное удалось эвакуировать еще 285 человек, включая 70 детей, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В течение дня 23 марта, с 08:00 до 18:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 285 человек, включая 70 детей", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.Ранее штаб сообщал, что всего за период с 5 марта по 22 марта в Безыменное эвакуировали свыше четырех тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр, мариуполь
Силы ДНР за сутки эвакуировали 285 человек из Мариуполя в Безыменное
Штаб обороны ДНР заявил об эвакуации 285 человек за сутки из Мариуполя в Безыменное