https://ria.ru/20220323/evakuatsiya-1779564817.html

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 562 человека

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 562 человека - РИА Новости, 23.03.2022

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 562 человека

Из Мариуполя в Донецкую Народную Республику за сутки прибыли более 550 человек, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T09:10

2022-03-23T09:10

2022-03-23T09:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

владимир путин

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ДОНЕЦК, 23 мар — РИА Новости. Из Мариуполя в Донецкую Народную Республику за сутки прибыли более 550 человек, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Указано, что сейчас они находятся в пункте оказания помощи МЧС ДНР. В штабе уточнили, что с 5 марта в Безыменное удалось вывезти 4621 человека.По данным российского Минобороны на вечер вторника, без участия киевских властей из Мариуполя эвакуировали уже более 68 тысяч мирных жителей.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем.Седьмого марта 2022-го замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.По данным главы ДНР Дениса Пушилина, в Мариуполе сейчас остаются несколько тысяч боевиков националистических батальонов. Кроме того, жители города, по словам руководителя республики, не знают о гуманитарных коридорах и находятся в "ужасном состоянии".Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220323/odezhda-1779555803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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