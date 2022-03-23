Глава МИД Венгрии выступил против ограничений на энергоресурсы из России
Глава МИД Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит ограничения на энергоресурсы из России
Добыча нефти
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет поддерживать ограничения и санкции в отношении поставок энергоносителей из России, так как это стало бы угрозой для энергетической безопасности Венгрии.
"Ограничения в отношении энергетических поставок из России в Европу или санкции в этом отношении пагубно бы сказались на праве венгерского народа на безопасность энергопоставок, поэтому мы не будем поддерживать такие решения", - сказал Сийярто, выступая в Совете по правам человека ООН, его речь транслировалась в переводе на английский.
14 марта, 15:02МИД Венгрии заявил об опасности поставок вооружения Киеву
Он отметил, что Венгрия не виновата в том, что газ и нефть из России играют большую роль в энергопоставках для "Венгрии, Центральной Европы и всего континента".
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук выразила мнение, что позиция властей Венгрии по ситуации вокруг Украины близка к пророссийской, и предположила, что Будапешт своими действиями хочет заполучить "дешевый российский газ" или "украинское Закарпатье".
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Глава венгерского МИД заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО находится в тесном контакте с руководством Венгрии и Украины для урегулирования разногласий между этими странами по языковому вопросу.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.