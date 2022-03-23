https://ria.ru/20220323/energoresursy-1779610551.html

Глава МИД Венгрии выступил против ограничений на энергоресурсы из России

Глава МИД Венгрии выступил против ограничений на энергоресурсы из России - РИА Новости, 23.03.2022

Глава МИД Венгрии выступил против ограничений на энергоресурсы из России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет поддерживать ограничения и санкции в отношении поставок энергоносителей из России,... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T12:51

2022-03-23T12:51

2022-03-23T12:51

ирина верещук

йенс столтенберг

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет поддерживать ограничения и санкции в отношении поставок энергоносителей из России, так как это стало бы угрозой для энергетической безопасности Венгрии."Ограничения в отношении энергетических поставок из России в Европу или санкции в этом отношении пагубно бы сказались на праве венгерского народа на безопасность энергопоставок, поэтому мы не будем поддерживать такие решения", - сказал Сийярто, выступая в Совете по правам человека ООН, его речь транслировалась в переводе на английский.Он отметил, что Венгрия не виновата в том, что газ и нефть из России играют большую роль в энергопоставках для "Венгрии, Центральной Европы и всего континента".Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук выразила мнение, что позиция властей Венгрии по ситуации вокруг Украины близка к пророссийской, и предположила, что Будапешт своими действиями хочет заполучить "дешевый российский газ" или "украинское Закарпатье".Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Глава венгерского МИД заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО находится в тесном контакте с руководством Венгрии и Украины для урегулирования разногласий между этими странами по языковому вопросу.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220314/vooruzhenie-1778081186.html

https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776451664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

ирина верещук, йенс столтенберг, владимир путин, сша, будапешт, россия, евросоюз, оон, нато, в мире, венгрия, петер сийярто