https://ria.ru/20220323/energoresursy-1779603421.html
Россия никогда не использовала энергоресурсы как оружие, заявил Новак
Россия никогда не использовала энергоресурсы как оружие, заявил Новак - РИА Новости, 23.03.2022
Россия никогда не использовала энергоресурсы как оружие, заявил Новак
Россия никогда не использовала энергоресурсы как оружие, и даже сейчас поставляет газ в Европу, в том числе через Украину, согласно всем обязательствам, заявил... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T12:18
2022-03-23T12:18
2022-03-23T12:34
в мире
александр новак
россия
украина
европа
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия никогда не использовала энергоресурсы как оружие, и даже сейчас поставляет газ в Европу, в том числе через Украину, согласно всем обязательствам, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе правительственного часа в Госдуме на тему "Об актуальных вопросах развития топливно-энергетического комплекса Российской Федерации"."Россия никогда не использовала энергетические ресурсы в качестве оружия. На протяжении многих десятилетий мы являемся надёжным поставщиком на мировые рынки. Даже в настоящее время, несмотря на сложнейшую геополитическую обстановку, мы продолжаем поставлять газ европейским потребителям в соответствии с заявками и контрактами, используя украинскую газотранспортную систему согласно контракту до 2024 года", — отметил он.
https://ria.ru/20220321/vengriya-1779359834.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, александр новак, россия, украина, европа
12:18 23.03.2022 (обновлено: 12:34 23.03.2022)
Россия никогда не использовала энергоресурсы как оружие, заявил Новак
Вице-премьер Новак заявил, что Россия никогда не использовала энергоресурсы как оружие