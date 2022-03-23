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Россия никогда не использовала энергоресурсы как оружие, заявил Новак - РИА Новости, 23.03.2022
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Россия никогда не использовала энергоресурсы как оружие, заявил Новак
Россия никогда не использовала энергоресурсы как оружие, заявил Новак - РИА Новости, 23.03.2022
Россия никогда не использовала энергоресурсы как оружие, заявил Новак
Россия никогда не использовала энергоресурсы как оружие, и даже сейчас поставляет газ в Европу, в том числе через Украину, согласно всем обязательствам, заявил... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T12:18
2022-03-23T12:34
в мире
александр новак
россия
украина
европа
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия никогда не использовала энергоресурсы как оружие, и даже сейчас поставляет газ в Европу, в том числе через Украину, согласно всем обязательствам, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе правительственного часа в Госдуме на тему "Об актуальных вопросах развития топливно-энергетического комплекса Российской Федерации"."Россия никогда не использовала энергетические ресурсы в качестве оружия. На протяжении многих десятилетий мы являемся надёжным поставщиком на мировые рынки. Даже в настоящее время, несмотря на сложнейшую геополитическую обстановку, мы продолжаем поставлять газ европейским потребителям в соответствии с заявками и контрактами, используя украинскую газотранспортную систему согласно контракту до 2024 года", — отметил он.
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в мире, александр новак, россия, украина, европа
12:18 23.03.2022 (обновлено: 12:34 23.03.2022)
 
Россия никогда не использовала энергоресурсы как оружие, заявил Новак

Вице-премьер Новак заявил, что Россия никогда не использовала энергоресурсы как оружие

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Газодобывающее предприятие
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия никогда не использовала энергоресурсы как оружие, и даже сейчас поставляет газ в Европу, в том числе через Украину, согласно всем обязательствам, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе правительственного часа в Госдуме на тему "Об актуальных вопросах развития топливно-энергетического комплекса Российской Федерации".
"Россия никогда не использовала энергетические ресурсы в качестве оружия. На протяжении многих десятилетий мы являемся надёжным поставщиком на мировые рынки. Даже в настоящее время, несмотря на сложнейшую геополитическую обстановку, мы продолжаем поставлять газ европейским потребителям в соответствии с заявками и контрактами, используя украинскую газотранспортную систему согласно контракту до 2024 года", — отметил он.
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В миреАлександр НовакРоссияУкраинаЕвропа
 
 
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