https://ria.ru/20220323/energoresursy-1779603421.html

Россия никогда не использовала энергоресурсы как оружие, заявил Новак

Россия никогда не использовала энергоресурсы как оружие, заявил Новак - РИА Новости, 23.03.2022

Россия никогда не использовала энергоресурсы как оружие, заявил Новак

Россия никогда не использовала энергоресурсы как оружие, и даже сейчас поставляет газ в Европу, в том числе через Украину, согласно всем обязательствам, заявил... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T12:18

2022-03-23T12:18

2022-03-23T12:34

в мире

александр новак

россия

украина

европа

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия никогда не использовала энергоресурсы как оружие, и даже сейчас поставляет газ в Европу, в том числе через Украину, согласно всем обязательствам, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе правительственного часа в Госдуме на тему "Об актуальных вопросах развития топливно-энергетического комплекса Российской Федерации"."Россия никогда не использовала энергетические ресурсы в качестве оружия. На протяжении многих десятилетий мы являемся надёжным поставщиком на мировые рынки. Даже в настоящее время, несмотря на сложнейшую геополитическую обстановку, мы продолжаем поставлять газ европейским потребителям в соответствии с заявками и контрактами, используя украинскую газотранспортную систему согласно контракту до 2024 года", — отметил он.

https://ria.ru/20220321/vengriya-1779359834.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, александр новак, россия, украина, европа