https://ria.ru/20220323/elektromobili-1779652733.html
В Липецкой области наладят выпуск легковых электромобилей
В Липецкой области наладят выпуск легковых электромобилей - РИА Новости, 23.03.2022
В Липецкой области наладят выпуск легковых электромобилей
В Краснинском районе Липецкой области до конца года будет налажен серийный выпуск четырех моделей легковых электромобилей, производство еще одной модели... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T15:35
2022-03-23T15:35
2022-03-23T15:35
липецкая область
липецкая область
технологии
экономика
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 23 мар – РИА Новости. В Краснинском районе Липецкой области до конца года будет налажен серийный выпуск четырех моделей легковых электромобилей, производство еще одной модели запланировано на первый квартал 2023 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что администрация области подписала специальный инвестконтракт с компанией "Моторинвест", которая и будет производить электромобили."Это еще один крупный проект, реализацию которого доверили Липецкой области. Будут созданы почти две тысячи новых рабочих мест, а в областной бюджет поступят дополнительные налоговые отчисления", – сказал Артамонов.Сроки реализации проекта 2022-2032 годы. За это время инвесторы планируют вложить в производство более 13 миллиардов рублей и выпустить на российский рынок более 242 тысяч электромобилей пяти моделей. Как ожидается, пробег на одной зарядке батареи у производимых машин составит от 200 до 700 километров.
https://ria.ru/20220322/podderzhka-1779432995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, технологии, экономика, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 23 мар – РИА Новости. В Краснинском районе Липецкой области до конца года будет налажен серийный выпуск четырех моделей легковых электромобилей, производство еще одной модели запланировано на первый квартал 2023 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что администрация области подписала специальный инвестконтракт с компанией "Моторинвест", которая и будет производить электромобили.
"Это еще один крупный проект, реализацию которого доверили Липецкой области
. Будут созданы почти две тысячи новых рабочих мест, а в областной бюджет поступят дополнительные налоговые отчисления", – сказал Артамонов.
Сроки реализации проекта 2022-2032 годы. За это время инвесторы планируют вложить в производство более 13 миллиардов рублей и выпустить на российский рынок более 242 тысяч электромобилей пяти моделей. Как ожидается, пробег на одной зарядке батареи у производимых машин составит от 200 до 700 километров.