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Глава Нижегородской области утвердил план поддержки региональной экономики - РИА Новости, 23.03.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20220323/ekonomika-1779676624.html
Глава Нижегородской области утвердил план поддержки региональной экономики
Глава Нижегородской области утвердил план поддержки региональной экономики - РИА Новости, 23.03.2022
Глава Нижегородской области утвердил план поддержки региональной экономики
Около 3 миллиардов рублей дополнительно выделяется в Нижегородской области на поддержку экономики региона - производство, стабилизацию цен и сохранение... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:38
2022-03-23T16:38
нижегородская область
экономика
россия
нижегородская область
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мар - РИА Новости. Около 3 миллиардов рублей дополнительно выделяется в Нижегородской области на поддержку экономики региона - производство, стабилизацию цен и сохранение занятости, сообщил губернатор Глеб Никитин.Глава Нижегородской области утвердил план поддержки региональной экономики, который позволит обеспечить стабильную работу всех основных отраслей. Мероприятия регионального плана структурированы по 8 блокам, касающимся поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), системообразующих организаций, отраслевых мер, диверсификации экспорта, социальной поддержки, а также поддержки инвестиций."Сейчас правительство региона, федеральные органы власти, бизнес, общественные организации работают единой командой. Конечно, есть проблемы. Но есть и огромный потенциал, нуждающийся в раскрытии. Для этого выделяем серьезные ресурсы. Около 3 миллиардов рублей планируется направить на поддержку экономики региона в рамках нашего плана, не считая выпадающих доходов от различных налоговых каникул и льгот. Поддержка будет оказываться по всем направлениям", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что планируется беспрецедентный объем помощи малому и среднему бизнесу, в котором заняты десятки тысяч людей. Речь идет о предоставлении на период 2022 года налоговых каникул, снижении ставок упрощенной системы налогообложения (УСН), выделении субсидий на поддержку занятости для предприятий наиболее сильно пострадавших отраслей; введении налоговых льгот для социальных предпринимателей по УСН; направлении около 1 миллиарда рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам для субъектов МСП. Также будет проработана возможность применения льгот при установлении размера платы за аренду земельных участков."Значительные средства планируется направить на поддержку промышленных проектов по замещению импорта, оснастку производственных площадок. Помимо этого, часть средств из 1 миллиарда рублей субсидий, предусмотренных на возмещение затрат на уплату процентной ставки по кредитам, пойдет именно промышленным предприятиям. Следим за ситуацией в компаниях, производящих продукцию, которая пользуется повышенным спросом. Есть спрос – значит, нужно наращивать производство. Актуализируем перечень системообразующих предприятий. Обратились в федеральное правительство, чтобы его расширить", - сказал Никитин.В регионе завершается подготовка к посевной кампании. На поддержку аграриев также будут направлены дополнительные средства. Так, в марте-апреле планируется направить 150 миллионов рублей на реализацию региональной программы льготного кредитования аграриев. Прорабатывается вопрос выделения дополнительного финансирования на проведение уборочной. Около 300 миллионов рублей предполагается направить на докапитализацию Фонда АПК с целью выдачи льготных займов для создания продовольственного резерва основных видов сельскохозяйственных продуктов.Продолжается сбор информации от нижегородских предприятий об импортной продукции, ввоз которой на данный момент ограничен или невозможен. "Сейчас уже есть запросы более чем по 3 тысячам позиций. С данными из этого перечня работает Центр импорта и импортозамещения. Часть изделий можно производить в России, часть будем искать в странах-партнерах. Помощь в освоении новых рынков нужна и экспортерам. Активно взаимодействуем с торговыми представительствами России за рубежом, планируем укрепить там свое присутствие", - добавил Никитин.
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экономика, россия, нижегородская область, глеб никитин
16:38 23.03.2022
 
Глава Нижегородской области утвердил план поддержки региональной экономики

Нижегородская область выделит около трех миллиардов рублей на поддержку экономики региона

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мар - РИА Новости. Около 3 миллиардов рублей дополнительно выделяется в Нижегородской области на поддержку экономики региона - производство, стабилизацию цен и сохранение занятости, сообщил губернатор Глеб Никитин.
Глава Нижегородской области утвердил план поддержки региональной экономики, который позволит обеспечить стабильную работу всех основных отраслей. Мероприятия регионального плана структурированы по 8 блокам, касающимся поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), системообразующих организаций, отраслевых мер, диверсификации экспорта, социальной поддержки, а также поддержки инвестиций.
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"Сейчас правительство региона, федеральные органы власти, бизнес, общественные организации работают единой командой. Конечно, есть проблемы. Но есть и огромный потенциал, нуждающийся в раскрытии. Для этого выделяем серьезные ресурсы. Около 3 миллиардов рублей планируется направить на поддержку экономики региона в рамках нашего плана, не считая выпадающих доходов от различных налоговых каникул и льгот. Поддержка будет оказываться по всем направлениям", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что планируется беспрецедентный объем помощи малому и среднему бизнесу, в котором заняты десятки тысяч людей. Речь идет о предоставлении на период 2022 года налоговых каникул, снижении ставок упрощенной системы налогообложения (УСН), выделении субсидий на поддержку занятости для предприятий наиболее сильно пострадавших отраслей; введении налоговых льгот для социальных предпринимателей по УСН; направлении около 1 миллиарда рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам для субъектов МСП. Также будет проработана возможность применения льгот при установлении размера платы за аренду земельных участков.
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"Значительные средства планируется направить на поддержку промышленных проектов по замещению импорта, оснастку производственных площадок. Помимо этого, часть средств из 1 миллиарда рублей субсидий, предусмотренных на возмещение затрат на уплату процентной ставки по кредитам, пойдет именно промышленным предприятиям. Следим за ситуацией в компаниях, производящих продукцию, которая пользуется повышенным спросом. Есть спрос – значит, нужно наращивать производство. Актуализируем перечень системообразующих предприятий. Обратились в федеральное правительство, чтобы его расширить", - сказал Никитин.
В регионе завершается подготовка к посевной кампании. На поддержку аграриев также будут направлены дополнительные средства. Так, в марте-апреле планируется направить 150 миллионов рублей на реализацию региональной программы льготного кредитования аграриев. Прорабатывается вопрос выделения дополнительного финансирования на проведение уборочной. Около 300 миллионов рублей предполагается направить на докапитализацию Фонда АПК с целью выдачи льготных займов для создания продовольственного резерва основных видов сельскохозяйственных продуктов.
Продолжается сбор информации от нижегородских предприятий об импортной продукции, ввоз которой на данный момент ограничен или невозможен. "Сейчас уже есть запросы более чем по 3 тысячам позиций. С данными из этого перечня работает Центр импорта и импортозамещения. Часть изделий можно производить в России, часть будем искать в странах-партнерах. Помощь в освоении новых рынков нужна и экспортерам. Активно взаимодействуем с торговыми представительствами России за рубежом, планируем укрепить там свое присутствие", - добавил Никитин.
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Нижегородская областьЭкономикаРоссияНижегородская областьГлеб Никитин
 
 
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