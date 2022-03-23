https://ria.ru/20220323/dutyfree-1779587105.html
Магазины Duty Free попросили правительство о помощи в критической ситуации
Магазины Duty Free попросили правительство о помощи в критической ситуации - РИА Новости, 23.03.2022
Магазины Duty Free попросили правительство о помощи в критической ситуации
Магазины Duty Free заявили о своем критическом положении из-за санкций и попросили правительство поддержать их, освободив от арендной платы в аэропортах,... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T10:05
2022-03-23T10:05
2022-03-23T18:03
туризм
александр калинин
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торговля
санкции
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туризм
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Магазины Duty Free заявили о своем критическом положении из-за санкций и попросили правительство поддержать их, освободив от арендной платы в аэропортах, сообщает РБК.Из-за резкого снижения пассажиропотока в воздушных гаванях и ослабления рубля магазины такого формата оказались в сложном положении, заявила в интервью изданию исполнительный директор Евразийской ассоциации беспошлинной торговли Фатима Дзоблаева.Спрос на товары в марте упал в два раза по сравнению с январем-февралем, а цены, указанные в валюте, стали непривлекательными для многих россиян. Усугубляет ситуацию тот факт, что отрасль еще не успела восстановиться от последствий пандемии: Duty Free были вынуждены закрыться, когда начал действовать запрет на международное авиасообщение.Уточняется, что, согласно реестру Федеральной таможенной службы, на начало 2022 года в РФ насчитывалось 240 магазинов беспошлинной торговли, большая часть — на территории аэровокзалов, остальные — в автомобильных, железнодорожных и водных пунктах пропуска. На данный момент там принимают карты всех банков: ограничений для покупателей нет.
https://ria.ru/20220322/tseny-1779490562.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр калинин, россия, аэропорт, торговля, санкции, новости - туризм, туризм
10:05 23.03.2022 (обновлено: 18:03 23.03.2022)
Магазины Duty Free попросили правительство о помощи в критической ситуации
Магазины беспошлинной торговли заявили о критическом положении и попросили господдержки
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости.
Магазины Duty Free заявили о своем критическом положении из-за санкций и попросили правительство поддержать их, освободив от арендной платы в аэропортах, сообщает
РБК.
Из-за резкого снижения пассажиропотока в воздушных гаванях и ослабления рубля магазины такого формата оказались в сложном положении, заявила в интервью изданию исполнительный директор Евразийской ассоциации беспошлинной торговли Фатима Дзоблаева.
Спрос на товары в марте упал в два раза по сравнению с январем-февралем, а цены, указанные в валюте, стали непривлекательными для многих россиян. Усугубляет ситуацию тот факт, что отрасль еще не успела восстановиться от последствий пандемии: Duty Free были вынуждены закрыться, когда начал действовать запрет на международное авиасообщение.
По словам Дзоблаевой, сейчас магазины беспошлинной торговли остро нуждаются в "адресных мерах поддержки" из-за того, что находятся "в самом критическом положении".
Уточняется, что, согласно реестру Федеральной таможенной службы, на начало 2022 года в РФ насчитывалось 240 магазинов беспошлинной торговли, большая часть — на территории аэровокзалов, остальные — в автомобильных, железнодорожных и водных пунктах пропуска. На данный момент там принимают карты всех банков: ограничений для покупателей нет.