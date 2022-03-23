https://ria.ru/20220323/dutyfree-1779587105.html

Магазины Duty Free попросили правительство о помощи в критической ситуации

Магазины Duty Free попросили правительство о помощи в критической ситуации - РИА Новости, 23.03.2022

Магазины Duty Free попросили правительство о помощи в критической ситуации

Магазины Duty Free заявили о своем критическом положении из-за санкций и попросили правительство поддержать их, освободив от арендной платы в аэропортах,... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T10:05

2022-03-23T10:05

2022-03-23T18:03

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аэропорт

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санкции

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туризм

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Магазины Duty Free заявили о своем критическом положении из-за санкций и попросили правительство поддержать их, освободив от арендной платы в аэропортах, сообщает РБК.Из-за резкого снижения пассажиропотока в воздушных гаванях и ослабления рубля магазины такого формата оказались в сложном положении, заявила в интервью изданию исполнительный директор Евразийской ассоциации беспошлинной торговли Фатима Дзоблаева.Спрос на товары в марте упал в два раза по сравнению с январем-февралем, а цены, указанные в валюте, стали непривлекательными для многих россиян. Усугубляет ситуацию тот факт, что отрасль еще не успела восстановиться от последствий пандемии: Duty Free были вынуждены закрыться, когда начал действовать запрет на международное авиасообщение.Уточняется, что, согласно реестру Федеральной таможенной службы, на начало 2022 года в РФ насчитывалось 240 магазинов беспошлинной торговли, большая часть — на территории аэровокзалов, остальные — в автомобильных, железнодорожных и водных пунктах пропуска. На данный момент там принимают карты всех банков: ограничений для покупателей нет.

https://ria.ru/20220322/tseny-1779490562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

александр калинин, россия, аэропорт, торговля, санкции, новости - туризм, туризм