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Магазины Duty Free попросили правительство о помощи в критической ситуации - РИА Новости, 23.03.2022
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Туризм
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Магазины Duty Free попросили правительство о помощи в критической ситуации
Магазины Duty Free попросили правительство о помощи в критической ситуации - РИА Новости, 23.03.2022
Магазины Duty Free попросили правительство о помощи в критической ситуации
Магазины Duty Free заявили о своем критическом положении из-за санкций и попросили правительство поддержать их, освободив от арендной платы в аэропортах,... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T10:05
2022-03-23T18:03
туризм
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торговля
санкции
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Магазины Duty Free заявили о своем критическом положении из-за санкций и попросили правительство поддержать их, освободив от арендной платы в аэропортах, сообщает РБК.Из-за резкого снижения пассажиропотока в воздушных гаванях и ослабления рубля магазины такого формата оказались в сложном положении, заявила в интервью изданию исполнительный директор Евразийской ассоциации беспошлинной торговли Фатима Дзоблаева.Спрос на товары в марте упал в два раза по сравнению с январем-февралем, а цены, указанные в валюте, стали непривлекательными для многих россиян. Усугубляет ситуацию тот факт, что отрасль еще не успела восстановиться от последствий пандемии: Duty Free были вынуждены закрыться, когда начал действовать запрет на международное авиасообщение.Уточняется, что, согласно реестру Федеральной таможенной службы, на начало 2022 года в РФ насчитывалось 240 магазинов беспошлинной торговли, большая часть — на территории аэровокзалов, остальные — в автомобильных, железнодорожных и водных пунктах пропуска. На данный момент там принимают карты всех банков: ограничений для покупателей нет.
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александр калинин, россия, аэропорт, торговля, санкции, новости - туризм, туризм
10:05 23.03.2022 (обновлено: 18:03 23.03.2022)
 
Магазины Duty Free попросили правительство о помощи в критической ситуации

Магазины беспошлинной торговли заявили о критическом положении и попросили господдержки

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт "Шереметьево". Архивное фото
Международный аэропорт Шереметьево. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Магазины Duty Free заявили о своем критическом положении из-за санкций и попросили правительство поддержать их, освободив от арендной платы в аэропортах, сообщает РБК.
Из-за резкого снижения пассажиропотока в воздушных гаванях и ослабления рубля магазины такого формата оказались в сложном положении, заявила в интервью изданию исполнительный директор Евразийской ассоциации беспошлинной торговли Фатима Дзоблаева.
Спрос на товары в марте упал в два раза по сравнению с январем-февралем, а цены, указанные в валюте, стали непривлекательными для многих россиян. Усугубляет ситуацию тот факт, что отрасль еще не успела восстановиться от последствий пандемии: Duty Free были вынуждены закрыться, когда начал действовать запрет на международное авиасообщение.
По словам Дзоблаевой, сейчас магазины беспошлинной торговли остро нуждаются в "адресных мерах поддержки" из-за того, что находятся "в самом критическом положении".
Уточняется, что, согласно реестру Федеральной таможенной службы, на начало 2022 года в РФ насчитывалось 240 магазинов беспошлинной торговли, большая часть — на территории аэровокзалов, остальные — в автомобильных, железнодорожных и водных пунктах пропуска. На данный момент там принимают карты всех банков: ограничений для покупателей нет.
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ТуризмАлександр КалининРоссияАэропортТорговляСанкцииНовости - ТуризмТуризм
 
 
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