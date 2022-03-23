https://ria.ru/20220323/donetsk-1779590844.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 23.03.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска в 10.50 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять мин калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T11:31

2022-03-23T11:31

2022-03-23T11:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

петровский район

вооруженные силы рф

россия

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска в 10.50 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять мин калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.50 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено пять мин калибром 120 миллиметров", - сообщило представительство в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 22 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивных систем залпового огня и 230 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.

донецкая народная республика

петровский район

россия

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, петровский район, вооруженные силы рф, россия, донецк (днр)