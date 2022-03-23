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Украинские войска выпустили десять мин по Донецку

Украинские войска выпустили десять мин по Донецку - РИА Новости, 23.03.2022

Украинские войска выпустили десять мин по Донецку

Украинские войска в среду в 10.50 мск выпустили 10 мин калибром 120 миллиметров по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T11:28

2022-03-23T11:28

2022-03-23T11:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска в среду в 10.50 мск выпустили 10 мин калибром 120 миллиметров по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению ... город Донецк (поселок шахты "Трудовская"): выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, донецк (днр)