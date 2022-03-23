https://ria.ru/20220323/doma-1779631998.html

В Удмуртии по госпрограмме построят 30 домов для специалистов на селе

В Удмуртии по госпрограмме построят 30 домов для специалистов на селе - РИА Новости, 23.03.2022

В Удмуртии по госпрограмме построят 30 домов для специалистов на селе

Власти Удмуртии в 2022 году построят более 30 домов для сельхозспециалистов в рамках госпрограммы, заявил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T14:03

2022-03-23T14:03

2022-03-23T14:03

удмуртская республика

удмуртская республика (удмуртия)

общество

россия

александр бречалов

семья

строительство

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УФА, 23 мар – РИА Новости. Власти Удмуртии в 2022 году построят более 30 домов для сельхозспециалистов в рамках госпрограммы, заявил глава региона Александр Бречалов.Он рассказал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что в Удмуртии в прошлом году в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий построили 15 домов по договору социального найма для трактористов, зоотехников, инженеров, операторов машинного доения в пяти сельскохозяйственных организациях в Игринском, Кезском и Киясовском районах республики."Сегодня все их уже обживают семьи специалистов наших сельхозпредприятий – благодаря программе жилищные условия улучшили 57 человек", - написал Бречалов.Он опубликовал фотографии новых домов и рассказал о новосёлах – семье Евгения и Екатерины Агафоновых из села Сеп Игринского района, которые обживают жилье и планируют построить баню, хозяйственные постройки для живности и огород."В этом году мы будем "расширяться": в планах на 2022 год больше 30 жилых домов в Алнашском, Дебесском, Завьяловском, Кезском, Селтинском и других районах. Всех новоселов – с праздником! Удачи", - написал глава Удмуртии.

https://ria.ru/20220309/medal-1777334192.html

https://ria.ru/20211222/udmurtiya-1764895798.html

удмуртская республика (удмуртия)

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Владимир Лаврентьев

удмуртская республика (удмуртия), общество, россия, александр бречалов, семья, строительство