https://ria.ru/20220323/dolschiki-1779626668.html

Вопрос с обманутыми дольщиками решат на Ямале в 2022 году, заявили власти

Вопрос с обманутыми дольщиками решат на Ямале в 2022 году, заявили власти - РИА Новости, 23.03.2022

Вопрос с обманутыми дольщиками решат на Ямале в 2022 году, заявили власти

Вопрос с обманутыми дольщиками будет полностью решен в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) до конца 2022 года, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T13:44

2022-03-23T13:44

2022-03-23T13:44

ямало-ненецкий автономный округ

общество

ямал

жилье

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Вопрос с обманутыми дольщиками будет полностью решен в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) до конца 2022 года, сообщает пресс-служба губернатора региона."По состоянию на март 2022 года, в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировано 34 обманутых дольщика. Это 0,03% от общего числа граждан, не восстановленных в правах в стране, - 116 тысяч человек. Права всех 34 человек, пострадавших от недобросовестных застройщиков, будут восстановлены до конца года", - говорится в сообщении.Решение вопроса находится под личным контролем губернатора региона Дмитрия Артюхова, уточняет пресс-служба."Создание комфортных жилищных условий для ямальцев – наш безусловный приоритет. Особую работу ведем с теми, кто пострадал от действий недобросовестных застройщиков. С 2018 году сотни семей уже получили квартиры или денежные выплаты и решили свой жилищный вопрос. По оставшимся 34 гражданам у нас есть подробный план действий. На федеральном уровне установлен срок до конца следующего года. Но мы досрочно закроем этот вопрос в округе – к концу этого года обманутых дольщиков у нас не останется", – приводятся в сообщении слова главы округа.В 2018 году на Ямале к категории обманутых дольщиков относились 518 человек. 484 из них уже получили готовые квартиры или денежные выплаты. По каждому из 34 дольщиков, оставшихся в округе, разработана дорожная карта.Для решения проблемы обманутых дольщиков в округе принят закон "О мерах государственной поддержки граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, обязательства перед которыми не выполнены застройщиками, и жилищно-строительных кооперативов, созданных такими гражданами".Применяются следующие механизмы восстановления прав граждан: предоставление социальной выплаты для строительства или приобретения жилого помещения, завершение строительства объектов жилищно-строительным кооперативом и возврат вложенных в строительство средств, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20220317/korruptsiya-1778654049.html

https://ria.ru/20211210/gaz-1763161080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, ямал, жилье, ямало-ненецкий автономный округ (янао)