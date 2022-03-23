Рейтинг@Mail.ru
Вопрос с обманутыми дольщиками решат на Ямале в 2022 году, заявили власти - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20220323/dolschiki-1779626668.html
Вопрос с обманутыми дольщиками решат на Ямале в 2022 году, заявили власти
Вопрос с обманутыми дольщиками решат на Ямале в 2022 году, заявили власти - РИА Новости, 23.03.2022
Вопрос с обманутыми дольщиками решат на Ямале в 2022 году, заявили власти
Вопрос с обманутыми дольщиками будет полностью решен в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) до конца 2022 года, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T13:44
2022-03-23T13:44
ямало-ненецкий автономный округ
общество
ямал
жилье
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156015/16/1560151617_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_050e30e0c99422a0209c41cb7ba44302.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Вопрос с обманутыми дольщиками будет полностью решен в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) до конца 2022 года, сообщает пресс-служба губернатора региона."По состоянию на март 2022 года, в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировано 34 обманутых дольщика. Это 0,03% от общего числа граждан, не восстановленных в правах в стране, - 116 тысяч человек. Права всех 34 человек, пострадавших от недобросовестных застройщиков, будут восстановлены до конца года", - говорится в сообщении.Решение вопроса находится под личным контролем губернатора региона Дмитрия Артюхова, уточняет пресс-служба."Создание комфортных жилищных условий для ямальцев – наш безусловный приоритет. Особую работу ведем с теми, кто пострадал от действий недобросовестных застройщиков. С 2018 году сотни семей уже получили квартиры или денежные выплаты и решили свой жилищный вопрос. По оставшимся 34 гражданам у нас есть подробный план действий. На федеральном уровне установлен срок до конца следующего года. Но мы досрочно закроем этот вопрос в округе – к концу этого года обманутых дольщиков у нас не останется", – приводятся в сообщении слова главы округа.В 2018 году на Ямале к категории обманутых дольщиков относились 518 человек. 484 из них уже получили готовые квартиры или денежные выплаты. По каждому из 34 дольщиков, оставшихся в округе, разработана дорожная карта.Для решения проблемы обманутых дольщиков в округе принят закон "О мерах государственной поддержки граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, обязательства перед которыми не выполнены застройщиками, и жилищно-строительных кооперативов, созданных такими гражданами".Применяются следующие механизмы восстановления прав граждан: предоставление социальной выплаты для строительства или приобретения жилого помещения, завершение строительства объектов жилищно-строительным кооперативом и возврат вложенных в строительство средств, отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20220317/korruptsiya-1778654049.html
https://ria.ru/20211210/gaz-1763161080.html
ямал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156015/16/1560151617_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_aebff37648c400b43344595eea49a8c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ямал, жилье, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
13:44 23.03.2022
 
Вопрос с обманутыми дольщиками решат на Ямале в 2022 году, заявили власти

Власти ЯНАО заявили, что вопрос с обманутыми дольщиками будет полностью решен в 2022 году

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНовая квартира
Новая квартира - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Новая квартира
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Вопрос с обманутыми дольщиками будет полностью решен в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) до конца 2022 года, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"По состоянию на март 2022 года, в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировано 34 обманутых дольщика. Это 0,03% от общего числа граждан, не восстановленных в правах в стране, - 116 тысяч человек. Права всех 34 человек, пострадавших от недобросовестных застройщиков, будут восстановлены до конца года", - говорится в сообщении.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 13:39Ямало-Ненецкий автономный округ
Губернатор ЯНАО потребовал исключить коррупцию в сфере строительства
Решение вопроса находится под личным контролем губернатора региона Дмитрия Артюхова, уточняет пресс-служба.
"Создание комфортных жилищных условий для ямальцев – наш безусловный приоритет. Особую работу ведем с теми, кто пострадал от действий недобросовестных застройщиков. С 2018 году сотни семей уже получили квартиры или денежные выплаты и решили свой жилищный вопрос. По оставшимся 34 гражданам у нас есть подробный план действий. На федеральном уровне установлен срок до конца следующего года. Но мы досрочно закроем этот вопрос в округе – к концу этого года обманутых дольщиков у нас не останется", – приводятся в сообщении слова главы округа.
В 2018 году на Ямале к категории обманутых дольщиков относились 518 человек. 484 из них уже получили готовые квартиры или денежные выплаты. По каждому из 34 дольщиков, оставшихся в округе, разработана дорожная карта.
Для решения проблемы обманутых дольщиков в округе принят закон "О мерах государственной поддержки граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, обязательства перед которыми не выполнены застройщиками, и жилищно-строительных кооперативов, созданных такими гражданами".
Применяются следующие механизмы восстановления прав граждан: предоставление социальной выплаты для строительства или приобретения жилого помещения, завершение строительства объектов жилищно-строительным кооперативом и возврат вложенных в строительство средств, отмечает пресс-служба.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря 2021, 16:14Ямало-Ненецкий автономный округ
Глава ЯНАО призвал добывать газ на отечественном оборудовании
 
Ямало-Ненецкий автономный округОбществоЯмалЖильеЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала