Более 400 человек получили пенсии и пособия на освобожденной территории ДНР
Штаб теробороны ДНР: более 400 человек получили пенсии на освобожденной территории
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖители Мариуполя получают у бойцов Народной милиции ДНР гуманитарную помощь, доставленную из России
Жители Мариуполя получают у бойцов Народной милиции ДНР гуманитарную помощь, доставленную из России
ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Более 400 человек получили пенсии и социальные выплаты в освобожденных населенных пунктах Чермалык, Каменка, Донское и Калинино в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
По данным на 22 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивных систем залпового огня и 230 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2. С момента начала военной спецоперации на Украине 24 февраля Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск.