https://ria.ru/20220323/dnr-1779588569.html

Более 400 человек получили пенсии и пособия на освобожденной территории ДНР

Более 400 человек получили пенсии и пособия на освобожденной территории ДНР - РИА Новости, 23.03.2022

Более 400 человек получили пенсии и пособия на освобожденной территории ДНР

Более 400 человек получили пенсии и социальные выплаты в освобожденных населенных пунктах Чермалык, Каменка, Донское и Калинино в Донецкой народной республике,... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T11:24

2022-03-23T11:24

2022-03-23T11:24

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вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Более 400 человек получили пенсии и социальные выплаты в освобожденных населенных пунктах Чермалык, Каменка, Донское и Калинино в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Двадцать второго марта в освобожденных населенных пунктах Чермалык, Каменка, Донское и Калинино осуществлена выплата пенсий 332 получателям, еще 85 человек получили социальные пособия", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 22 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивных систем залпового огня и 230 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2. С момента начала военной спецоперации на Украине 24 февраля Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск.

https://ria.ru/20220323/bezhentsy-1779570303.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф