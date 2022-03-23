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Украинские войска обстреляли Железную Балку и Александровку в ДНР

Украинские войска обстреляли Железную Балку и Александровку в ДНР - РИА Новости, 23.03.2022

Украинские войска обстреляли Железную Балку и Александровку в ДНР

Украинские войска за 15 минут обстреляли Железную Балку и Александровку в Донецкой народной республике, в том числе снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T10:30

2022-03-23T10:30

2022-03-23T10:36

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли Железную Балку и Александровку в Донецкой народной республике, в том числе снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 10.00 (совпадает с мск)... населенный пункт Железная Балка: выпущено три мины калибром 120 миллиметров; 10.15... населенный пункт Александровка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 22 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивных систем залпового огня и 230 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.

донецкая народная республика

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, вооруженные силы рф, луганская народная республика, россия