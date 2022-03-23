https://ria.ru/20220323/dnr-1779567937.html
Украинские войска 16 раз за сутки открывали огонь по территории ДНР
Украинские войска 16 раз за сутки открывали огонь по территории ДНР - РИА Новости, 23.03.2022
Украинские войска 16 раз за сутки открывали огонь по территории ДНР
Украинские войска за сутки 16 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, выпустили 132 единицы боеприпасов, сообщает представительство ДНР... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T09:35
2022-03-23T09:35
2022-03-23T09:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донецк (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777860770_0:69:3195:1866_1920x0_80_0_0_5b87e45a99e104a0d209c069ddc0f4f2.jpg
ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки 16 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, выпустили 132 единицы боеприпасов, сообщает представительство ДНР в СЦКК."За истекшие сутки Представительство сообщало о 16 фактах ведения огня со стороны ВФУ... Общее количество примененных ВФУ боеприпасов - 132 единицы", - сообщает представительство в Telegram.Сообщается о повреждении13 домостроений в Донецке, а также 8 объектов гражданской инфраструктуры.
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777860770_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c2e3ffd52401c389c1a600370f2c524e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донецк (днр)
09:35 23.03.2022 (обновлено: 09:43 23.03.2022)
Украинские войска 16 раз за сутки открывали огонь по территории ДНР
Представительство ДНР заявило, что украинские войска 16 раз за сутки открывали огонь