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Украинские войска 16 раз за сутки открывали огонь по территории ДНР

Украинские войска 16 раз за сутки открывали огонь по территории ДНР - РИА Новости, 23.03.2022

Украинские войска 16 раз за сутки открывали огонь по территории ДНР

Украинские войска за сутки 16 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, выпустили 132 единицы боеприпасов, сообщает представительство ДНР... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T09:35

2022-03-23T09:35

2022-03-23T09:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки 16 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, выпустили 132 единицы боеприпасов, сообщает представительство ДНР в СЦКК."За истекшие сутки Представительство сообщало о 16 фактах ведения огня со стороны ВФУ... Общее количество примененных ВФУ боеприпасов - 132 единицы", - сообщает представительство в Telegram.Сообщается о повреждении13 домостроений в Донецке, а также 8 объектов гражданской инфраструктуры.

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донецк (днр)