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Украинские войска 16 раз за сутки открывали огонь по территории ДНР - РИА Новости, 23.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/dnr-1779567937.html
Украинские войска 16 раз за сутки открывали огонь по территории ДНР
Украинские войска 16 раз за сутки открывали огонь по территории ДНР - РИА Новости, 23.03.2022
Украинские войска 16 раз за сутки открывали огонь по территории ДНР
Украинские войска за сутки 16 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, выпустили 132 единицы боеприпасов, сообщает представительство ДНР... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T09:35
2022-03-23T09:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки 16 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, выпустили 132 единицы боеприпасов, сообщает представительство ДНР в СЦКК."За истекшие сутки Представительство сообщало о 16 фактах ведения огня со стороны ВФУ... Общее количество примененных ВФУ боеприпасов - 132 единицы", - сообщает представительство в Telegram.Сообщается о повреждении13 домостроений в Донецке, а также 8 объектов гражданской инфраструктуры.
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донецк (днр)
09:35 23.03.2022 (обновлено: 09:43 23.03.2022)
 
Украинские войска 16 раз за сутки открывали огонь по территории ДНР

Представительство ДНР заявило, что украинские войска 16 раз за сутки открывали огонь

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМногоэтажный дом в Донецке, пострадавший от обстрелов
Многоэтажный дом в Донецке, пострадавший от обстрелов - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Многоэтажный дом в Донецке, пострадавший от обстрелов
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки 16 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, выпустили 132 единицы боеприпасов, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"За истекшие сутки Представительство сообщало о 16 фактах ведения огня со стороны ВФУ... Общее количество примененных ВФУ боеприпасов - 132 единицы", - сообщает представительство в Telegram.
Сообщается о повреждении13 домостроений в Донецке, а также 8 объектов гражданской инфраструктуры.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецк (ДНР)
 
 
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