https://ria.ru/20220323/diplomaty-1779716344.html

Посол России: Польша не намерена соглашаться на приезд новых сотрудников

Посол России: Польша не намерена соглашаться на приезд новых сотрудников - РИА Новости, 23.03.2022

Посол России: Польша не намерена соглашаться на приезд новых сотрудников

Польша заявила, что не даст согласия на приезд новых сотрудников на замену высланным, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T18:17

2022-03-23T18:17

2022-03-23T18:17

россия

польша

станислав жарин

сергей андреев (дипломат)

в мире

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Польша заявила, что не даст согласия на приезд новых сотрудников на замену высланным, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев."Мой собеседник (с польской стороны) сказал, что численность нашего персонала не соответствует объему и наполненности отношений между Россией и Польшей в настоящее время, вину он, естественно, наложил на Россию и на неправильную политику, которую мы якобы проводим. Поэтому в нынешних условиях польская сторона не собирается давать согласие на приезд новых сотрудников на замену высланных", - сказал посол в эфире "Россия 24".Ухудшение российско-польских отношений продолжается, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.Он назвал высылку российских дипломатов из Польши "логическим развитием отношений" с Россией, которые давно "катятся по наклонной"."Всякий раз мне задают вопрос - а хуже быть может? Я говорю, ну, все время кажется, что хуже уже некуда, но тут, казалось бы, когда достигли дна, снизу и постучали. Так что да, к сожалению, продолжается ухудшение российско-польских отношений", - сказал он в эфире "России 24".По его словам, высылка российских дипломатов приведет если не к формальному разрыву, то к фактическому обнулению дипломатических отношений Польши с Россией."Мы к этому уверенно движемся благодаря усилиям наших польских партнеров в кавычках. Слово партнеры давно уже мы не употребляем", - заключил дипломат.Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, и потребовало их высылки, заявил ранее журналистам пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

https://ria.ru/20220323/diplomaty-1779634111.html

https://ria.ru/20220318/evroparlament-1778843738.html

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польша

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, польша, станислав жарин, сергей андреев (дипломат), в мире