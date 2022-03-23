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Посол России: Польша не намерена соглашаться на приезд новых сотрудников - РИА Новости, 23.03.2022
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Посол России: Польша не намерена соглашаться на приезд новых сотрудников
Посол России: Польша не намерена соглашаться на приезд новых сотрудников - РИА Новости, 23.03.2022
Посол России: Польша не намерена соглашаться на приезд новых сотрудников
Польша заявила, что не даст согласия на приезд новых сотрудников на замену высланным, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T18:17
2022-03-23T18:17
россия
польша
станислав жарин
сергей андреев (дипломат)
в мире
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Польша заявила, что не даст согласия на приезд новых сотрудников на замену высланным, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев."Мой собеседник (с польской стороны) сказал, что численность нашего персонала не соответствует объему и наполненности отношений между Россией и Польшей в настоящее время, вину он, естественно, наложил на Россию и на неправильную политику, которую мы якобы проводим. Поэтому в нынешних условиях польская сторона не собирается давать согласие на приезд новых сотрудников на замену высланных", - сказал посол в эфире "Россия 24".Ухудшение российско-польских отношений продолжается, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.Он назвал высылку российских дипломатов из Польши "логическим развитием отношений" с Россией, которые давно "катятся по наклонной"."Всякий раз мне задают вопрос - а хуже быть может? Я говорю, ну, все время кажется, что хуже уже некуда, но тут, казалось бы, когда достигли дна, снизу и постучали. Так что да, к сожалению, продолжается ухудшение российско-польских отношений", - сказал он в эфире "России 24".По его словам, высылка российских дипломатов приведет если не к формальному разрыву, то к фактическому обнулению дипломатических отношений Польши с Россией."Мы к этому уверенно движемся благодаря усилиям наших польских партнеров в кавычках. Слово партнеры давно уже мы не употребляем", - заключил дипломат.Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, и потребовало их высылки, заявил ранее журналистам пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.
https://ria.ru/20220323/diplomaty-1779634111.html
https://ria.ru/20220318/evroparlament-1778843738.html
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россия, польша, станислав жарин, сергей андреев (дипломат), в мире
18:17 23.03.2022
 
Посол России: Польша не намерена соглашаться на приезд новых сотрудников

Посол России Андреев заявил, что Польша не будет соглашаться на приезд новых сотрудников

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание посольства РФ в Варшаве
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание посольства РФ в Варшаве
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Польша заявила, что не даст согласия на приезд новых сотрудников на замену высланным, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
"Мой собеседник (с польской стороны) сказал, что численность нашего персонала не соответствует объему и наполненности отношений между Россией и Польшей в настоящее время, вину он, естественно, наложил на Россию и на неправильную политику, которую мы якобы проводим. Поэтому в нынешних условиях польская сторона не собирается давать согласие на приезд новых сотрудников на замену высланных", - сказал посол в эфире "Россия 24".
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
Вчера, 14:13
Высылка дипломатов из Польши тянет на разрыв отношений, заявили в Госдуме
Ухудшение российско-польских отношений продолжается, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
Он назвал высылку российских дипломатов из Польши "логическим развитием отношений" с Россией, которые давно "катятся по наклонной".
"Всякий раз мне задают вопрос - а хуже быть может? Я говорю, ну, все время кажется, что хуже уже некуда, но тут, казалось бы, когда достигли дна, снизу и постучали. Так что да, к сожалению, продолжается ухудшение российско-польских отношений", - сказал он в эфире "России 24".
По его словам, высылка российских дипломатов приведет если не к формальному разрыву, то к фактическому обнулению дипломатических отношений Польши с Россией.
"Мы к этому уверенно движемся благодаря усилиям наших польских партнеров в кавычках. Слово партнеры давно уже мы не употребляем", - заключил дипломат.
Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, и потребовало их высылки, заявил ранее журналистам пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.
Здание Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 14:04
Российским дипломатам запретили доступ в здания Европарламента
 
РоссияПольшаСтанислав ЖаринСергей Андреев (дипломат)В мире
 
 
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