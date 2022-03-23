https://ria.ru/20220323/diplomaty-1779704295.html

В Польше работает меньше дипломатов, чем хотят выслать, заявила Захарова

В Польше работает меньше дипломатов, чем хотят выслать, заявила Захарова - РИА Новости, 23.03.2022

В Польше работает меньше дипломатов, чем хотят выслать, заявила Захарова

Российских дипломатов в Польше меньше, чем заявленное Варшавой число высылаемых сотрудников дипмиссии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T17:36

2022-03-23T17:36

2022-03-23T18:01

в мире

польша

россия

мария захарова

станислав жарин

мид польши

варшава

сергей андреев (дипломат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096658_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_af6582be90c6181d539ff7a535215481.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российских дипломатов в Польше меньше, чем заявленное Варшавой число высылаемых сотрудников дипмиссии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."На высылку российских дипломатов из Польши я хотела бы обратить особое внимание. Дело в том, что называется беспрецедентное количество людей", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24"."Мы, честно говоря, даже не понимаем, откуда взялась такая цифра, учитывая, что она несколько больше, исходя из того, что понимаем, количественного показателя дипломатического состава", - добавила она.Польша пока не предоставила России пофамильный список высылаемых дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Беспрецедентное количество людей, мы пока еще фамилии не знаем - они нам еще не сказали", - сказала Захарова в эфире "России 24".Высылка Польшей российских дипломатов - намеренная акция, которая бьёт по украинским беженцам, желающим попасть в дальнейшем в Россию, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, высылка практически всех российских дипломатов из Польши связана с тем, что Варшава не хочет, чтобы гражданам Украины, которые связывают свою судьбу с РФ, была оказана помощь в приезде на территорию России.Ранее посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что Россия примет ответные решения на высылку из Польши дипломатов по принципу взаимности. Захарова также сообщила РИА Новости, что на действия Польши "ответ будет дан соответствующий ответ".Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, и потребовало их высылки, заявил ранее журналистам пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин. Как отметил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина, Варшава не принимала решение о разрыве дипломатических отношений с Россией.По данным сайта российского посольства, в нем работает чуть более 50 дипломатов.

https://ria.ru/20220323/diplomaty-1779634111.html

https://ria.ru/20220318/evroparlament-1778843738.html

польша

россия

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, польша, россия, мария захарова, станислав жарин, мид польши, варшава, сергей андреев (дипломат)