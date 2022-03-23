06:09 23.03.2022 (обновлено: 11:28 23.03.2022)
В Китае предостерегли Евросоюз от давления из-за антироссийских санкций
Global Times: Евросоюзу не стоит оказывать давление на Китай из-за антироссийских санкций
© AP Photo / Andy WongМужчины в центральном деловом районе Пекина
© AP Photo / Andy Wong
Мужчины в центральном деловом районе Пекина
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Евросоюзу не следует думать, будто у него есть рычаги давления на официальный Пекин — с таким предупреждением выступило китайское издание Global Times в преддверии намеченного на 1 апреля саммита КНР — ЕС.
Как сообщало агентство Bloomberg, сейчас Брюссель и Вашингтон согласовывают позиции. Так, ЕС собирается поддержать США и пригрозить Китаю "серьезными последствиями", если он попытается оказать помощь России.
Тем не менее, пишет Global Times, Евросоюз как никогда нуждается в сотрудничестве c Пекином. Будучи мощной экономической державой мирового масштаба, Китай в последние два года поддерживает устойчивые темпы экономического роста. Экономическое и торговое сотрудничество не ослабевает, несмотря на усиливающиеся препятствия, и КНР остается самым крупным торговым партнером ЕС.
Взаимные интересы настолько велики, что никаким силам внутри Евросоюза и за его пределами нельзя позволять пускать под откос связи с Китаем бессмысленными угрозами и риторикой, заключает издание.
США и ЕС пытаются давить на Китай и заставить его изменить отношение к России и ситуации на Украине. Пекин же призывает как можно скорее урегулировать кризис посредством переговоров. Он открыто отвергает заявления Запада, который называет российскую спецоперацию необоснованной и неспровоцированной, и обвиняет НАТО в том, что она довела российско-украинские отношения до точки разрыва.
Как подчеркивал официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь, ответственность за происходящее несет не Россия, а Запад, а Пекин не потерпит никакого давления.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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