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В Китае предостерегли Евросоюз от давления из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 23.03.2022
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В Китае предостерегли Евросоюз от давления из-за антироссийских санкций
В Китае предостерегли Евросоюз от давления из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 23.03.2022
В Китае предостерегли Евросоюз от давления из-за антироссийских санкций
Евросоюзу не следует думать, будто у него есть рычаги давления на официальный Пекин — с таким предупреждением выступило китайское издание Global Times в... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T06:09
2022-03-23T11:28
в мире
китай
россия
евросоюз
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Евросоюзу не следует думать, будто у него есть рычаги давления на официальный Пекин — с таким предупреждением выступило китайское издание Global Times в преддверии намеченного на 1 апреля саммита КНР — ЕС.Как сообщало агентство Bloomberg, сейчас Брюссель и Вашингтон согласовывают позиции. Так, ЕС собирается поддержать США и пригрозить Китаю "серьезными последствиями", если он попытается оказать помощь России.Тем не менее, пишет Global Times, Евросоюз как никогда нуждается в сотрудничестве c Пекином. Будучи мощной экономической державой мирового масштаба, Китай в последние два года поддерживает устойчивые темпы экономического роста. Экономическое и торговое сотрудничество не ослабевает, несмотря на усиливающиеся препятствия, и КНР остается самым крупным торговым партнером ЕС.Взаимные интересы настолько велики, что никаким силам внутри Евросоюза и за его пределами нельзя позволять пускать под откос связи с Китаем бессмысленными угрозами и риторикой, заключает издание.США и ЕС пытаются давить на Китай и заставить его изменить отношение к России и ситуации на Украине. Пекин же призывает как можно скорее урегулировать кризис посредством переговоров. Он открыто отвергает заявления Запада, который называет российскую спецоперацию необоснованной и неспровоцированной, и обвиняет НАТО в том, что она довела российско-украинские отношения до точки разрыва.Как подчеркивал официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь, ответственность за происходящее несет не Россия, а Запад, а Пекин не потерпит никакого давления.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, а в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционный нажим на Москву уже обернулся экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220322/kinzhal-1779530649.html
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в мире, китай, россия, евросоюз
06:09 23.03.2022 (обновлено: 11:28 23.03.2022)
 
В Китае предостерегли Евросоюз от давления из-за антироссийских санкций

Global Times: Евросоюзу не стоит оказывать давление на Китай из-за антироссийских санкций

© AP Photo / Andy WongМужчины в центральном деловом районе Пекина
Мужчины в центральном деловом районе Пекина - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© AP Photo / Andy Wong
Мужчины в центральном деловом районе Пекина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Евросоюзу не следует думать, будто у него есть рычаги давления на официальный Пекин — с таким предупреждением выступило китайское издание Global Times в преддверии намеченного на 1 апреля саммита КНР — ЕС.
Как сообщало агентство Bloomberg, сейчас Брюссель и Вашингтон согласовывают позиции. Так, ЕС собирается поддержать США и пригрозить Китаю "серьезными последствиями", если он попытается оказать помощь России.
Тем не менее, пишет Global Times, Евросоюз как никогда нуждается в сотрудничестве c Пекином. Будучи мощной экономической державой мирового масштаба, Китай в последние два года поддерживает устойчивые темпы экономического роста. Экономическое и торговое сотрудничество не ослабевает, несмотря на усиливающиеся препятствия, и КНР остается самым крупным торговым партнером ЕС.
Взаимные интересы настолько велики, что никаким силам внутри Евросоюза и за его пределами нельзя позволять пускать под откос связи с Китаем бессмысленными угрозами и риторикой, заключает издание.
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США и ЕС пытаются давить на Китай и заставить его изменить отношение к России и ситуации на Украине. Пекин же призывает как можно скорее урегулировать кризис посредством переговоров. Он открыто отвергает заявления Запада, который называет российскую спецоперацию необоснованной и неспровоцированной, и обвиняет НАТО в том, что она довела российско-украинские отношения до точки разрыва.
Как подчеркивал официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь, ответственность за происходящее несет не Россия, а Запад, а Пекин не потерпит никакого давления.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, а в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционный нажим на Москву уже обернулся экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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