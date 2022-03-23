https://ria.ru/20220323/diplomatiya-1779555617.html

В Китае предостерегли Евросоюз от давления из-за антироссийских санкций

В Китае предостерегли Евросоюз от давления из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 23.03.2022

В Китае предостерегли Евросоюз от давления из-за антироссийских санкций

Евросоюзу не следует думать, будто у него есть рычаги давления на официальный Пекин — с таким предупреждением выступило китайское издание Global Times в... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T06:09

2022-03-23T06:09

2022-03-23T11:28

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Евросоюзу не следует думать, будто у него есть рычаги давления на официальный Пекин — с таким предупреждением выступило китайское издание Global Times в преддверии намеченного на 1 апреля саммита КНР — ЕС.Как сообщало агентство Bloomberg, сейчас Брюссель и Вашингтон согласовывают позиции. Так, ЕС собирается поддержать США и пригрозить Китаю "серьезными последствиями", если он попытается оказать помощь России.Тем не менее, пишет Global Times, Евросоюз как никогда нуждается в сотрудничестве c Пекином. Будучи мощной экономической державой мирового масштаба, Китай в последние два года поддерживает устойчивые темпы экономического роста. Экономическое и торговое сотрудничество не ослабевает, несмотря на усиливающиеся препятствия, и КНР остается самым крупным торговым партнером ЕС.Взаимные интересы настолько велики, что никаким силам внутри Евросоюза и за его пределами нельзя позволять пускать под откос связи с Китаем бессмысленными угрозами и риторикой, заключает издание.США и ЕС пытаются давить на Китай и заставить его изменить отношение к России и ситуации на Украине. Пекин же призывает как можно скорее урегулировать кризис посредством переговоров. Он открыто отвергает заявления Запада, который называет российскую спецоперацию необоснованной и неспровоцированной, и обвиняет НАТО в том, что она довела российско-украинские отношения до точки разрыва.Как подчеркивал официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь, ответственность за происходящее несет не Россия, а Запад, а Пекин не потерпит никакого давления.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, а в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционный нажим на Москву уже обернулся экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220322/kinzhal-1779530649.html

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