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Сроки сдачи чиновниками декларации не переносились, заявил Песков - РИА Новости, 23.03.2022
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Сроки сдачи чиновниками декларации не переносились, заявил Песков
Сроки сдачи чиновниками декларации не переносились, заявил Песков - РИА Новости, 23.03.2022
Сроки сдачи чиновниками декларации не переносились, заявил Песков
Сроки сдачи декларации о доходах и расходах не переносились, все будет в срок в соответствии с законом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T13:01
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политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Сроки сдачи декларации о доходах и расходах не переносились, все будет в срок в соответствии с законом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Нет, ничего не переносится. Мы все заполняем декларации, готовимся к сдаче, у нас еще есть неделя фактически. Все будет в срок… Все в строгом соответствии с соответствующим законом", - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли перенесена сдача декларации в этом году.
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политика, россия, дмитрий песков
13:01 23.03.2022
 
Сроки сдачи чиновниками декларации не переносились, заявил Песков

Песков: сроки сдачи декларации не переносились, у чиновников еще есть неделя

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Сроки сдачи декларации о доходах и расходах не переносились, все будет в срок в соответствии с законом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет, ничего не переносится. Мы все заполняем декларации, готовимся к сдаче, у нас еще есть неделя фактически. Все будет в срок… Все в строгом соответствии с соответствующим законом", - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли перенесена сдача декларации в этом году.
Табличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
09:14
ФНС сократила срок проверки деклараций на налоговые вычеты, пишут СМИ
 
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