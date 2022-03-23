https://ria.ru/20220323/deklaratsiya-1779614286.html

Сроки сдачи чиновниками декларации не переносились, заявил Песков

Сроки сдачи чиновниками декларации не переносились, заявил Песков - РИА Новости, 23.03.2022

Сроки сдачи чиновниками декларации не переносились, заявил Песков

Сроки сдачи декларации о доходах и расходах не переносились, все будет в срок в соответствии с законом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T13:01

2022-03-23T13:01

2022-03-23T13:01

политика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Сроки сдачи декларации о доходах и расходах не переносились, все будет в срок в соответствии с законом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Нет, ничего не переносится. Мы все заполняем декларации, готовимся к сдаче, у нас еще есть неделя фактически. Все будет в срок… Все в строгом соответствии с соответствующим законом", - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли перенесена сдача декларации в этом году.

https://ria.ru/20220323/fns-1779565503.html

россия

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Екатерина Зайцева

политика, россия, дмитрий песков