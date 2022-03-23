https://ria.ru/20220323/deklaratsiya-1779614286.html
Сроки сдачи чиновниками декларации не переносились, заявил Песков
Сроки сдачи чиновниками декларации не переносились, заявил Песков - РИА Новости, 23.03.2022
Сроки сдачи чиновниками декларации не переносились, заявил Песков
Сроки сдачи декларации о доходах и расходах не переносились, все будет в срок в соответствии с законом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T13:01
2022-03-23T13:01
2022-03-23T13:01
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Сроки сдачи декларации о доходах и расходах не переносились, все будет в срок в соответствии с законом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Нет, ничего не переносится. Мы все заполняем декларации, готовимся к сдаче, у нас еще есть неделя фактически. Все будет в срок… Все в строгом соответствии с соответствующим законом", - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли перенесена сдача декларации в этом году.
https://ria.ru/20220323/fns-1779565503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков
Сроки сдачи чиновниками декларации не переносились, заявил Песков
Песков: сроки сдачи декларации не переносились, у чиновников еще есть неделя