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СМИ: уход Gazprom Energy из Британии погубит некоторые компании страны - РИА Новости, 23.03.2022
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СМИ: уход Gazprom Energy из Британии погубит некоторые компании страны
СМИ: уход Gazprom Energy из Британии погубит некоторые компании страны - РИА Новости, 23.03.2022
СМИ: уход Gazprom Energy из Британии погубит некоторые компании страны
Банкротство и уход британской "дочки" "Газпрома" Gazprom Energy, у которой 30 тысяч корпоративных клиентов, сделает "нежизнеспособными" ряд британских компаний, РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T15:01
2022-03-23T15:01
экономика
россия
газпром
великобритания
цены на нефть
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ЛОНДОН, 23 мар - РИА Новости. Банкротство и уход британской "дочки" "Газпрома" Gazprom Energy, у которой 30 тысяч корпоративных клиентов, сделает "нежизнеспособными" ряд британских компаний, если им придется досрочно разорвать свои контракты на покупку энергии, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.В начале недели агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что британское правительство готовится временно взять на себя управление Gazprom Marketing &amp; Trading Retail (материнская компания Gazprom Energy). Сообщалось, что отдел розничных поставок "Газпрома" Gazprom Marketing &amp; Trading Retail может подпасть под "специальный режим управления" Лондона. Это решение может последовать, если компания не сможет обеспечить поставки из-за растущего давления на российский бизнес на фоне событий на Украине, поясняло агентство.Gazprom Energy во вторник заявила, что ей неизвестно о каком-либо принятом решении относительно передачи компании под государственный контроль, и указала, что материнская компания Gazprom Marketing &amp; Trading Retail поставляет газ потребителям Gazprom Energy с оптовых энергетических рынков, не зависит от поставок газа из России и не имеет газовых контрактов с Россией."Базирующаяся в Британии компания Gazprom Marketing&amp;Trading Retail, у которой 30 тысяч корпоративных клиентов, находится под давлением в последние месяцы, так как такие компании как Siemens и McDonald's пытаются разорвать свои контракты, а местным властям рекомендуют найти новых поставщиков", - пишет газета.Мнения клиентов компанииИздание отмечает, что многие из клиентов компании заключили свои контракты задолго до того, как оптовые цены на энергию начали расти прошлым летом, поэтому их тарифы по-прежнему значительно ниже рыночного уровня."Компании говорят, что если их вынудят разорвать контракты досрочно, то им будет трудно найти нового поставщика, готового взять на себя риски во времена беспрецедентной волатильности рынка. Даже если они смогут найти альтернативного поставщика, они столкнутся с резко возрастающими расходами, что сделает их нежизнеспособными", - пишет газета со ссылкой на несколько источников.Во вторник Gazprom Energy заявляла, что ни Gazprom Energy, ни Gazprom Marketing &amp; Trading Retail не подвергались каким-либо санкциям со стороны правительства Великобритании, и компания способна выполнять все свои обязательства на внешних рынках розничной торговли газом и электроэнергией. Зарегистрированная в Великобритании Gazprom Energy поставляет газ более чем на 100 тысяч объектов в Великобритании, Франции и Нидерландах и обеспечивает 20,8% поставок газа в Великобритании.Специальный административный режим в Британии дает возможность правительству страны использовать механизмы для обеспечения поставок газа и электричества потребителям c максимально возможной рентабельностью в случае неплатежеспособности крупного поставщика. Эти механизмы действуют, пока компания, испытывающая трудности, не будет "спасена", продана или ее клиенты не будут переданы другим поставщикам. Такой режим позволяет поддерживать стабильность рынка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". После этого, в начале марта, США ввели запрет на импорт российской нефти и ряд других энергоносителей. Следом Великобритания объявила, что к концу года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России, также в Европе на разных уровнях периодически звучат заявления об отказе от импорта российских нефти и газа.
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экономика, россия, газпром, великобритания, цены на нефть
15:01 23.03.2022
 
СМИ: уход Gazprom Energy из Британии погубит некоторые компании страны

FT: уход Gazprom Energy из Британии сделает нежизнеспособными некоторые компании страны

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Логотип компании "Газпром"
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ЛОНДОН, 23 мар - РИА Новости. Банкротство и уход британской "дочки" "Газпрома" Gazprom Energy, у которой 30 тысяч корпоративных клиентов, сделает "нежизнеспособными" ряд британских компаний, если им придется досрочно разорвать свои контракты на покупку энергии, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
В начале недели агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что британское правительство готовится временно взять на себя управление Gazprom Marketing & Trading Retail (материнская компания Gazprom Energy). Сообщалось, что отдел розничных поставок "Газпрома" Gazprom Marketing & Trading Retail может подпасть под "специальный режим управления" Лондона. Это решение может последовать, если компания не сможет обеспечить поставки из-за растущего давления на российский бизнес на фоне событий на Украине, поясняло агентство.
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Gazprom Energy во вторник заявила, что ей неизвестно о каком-либо принятом решении относительно передачи компании под государственный контроль, и указала, что материнская компания Gazprom Marketing & Trading Retail поставляет газ потребителям Gazprom Energy с оптовых энергетических рынков, не зависит от поставок газа из России и не имеет газовых контрактов с Россией.
"Базирующаяся в Британии компания Gazprom Marketing&Trading Retail, у которой 30 тысяч корпоративных клиентов, находится под давлением в последние месяцы, так как такие компании как Siemens и McDonald's пытаются разорвать свои контракты, а местным властям рекомендуют найти новых поставщиков", - пишет газета.

Мнения клиентов компании

Издание отмечает, что многие из клиентов компании заключили свои контракты задолго до того, как оптовые цены на энергию начали расти прошлым летом, поэтому их тарифы по-прежнему значительно ниже рыночного уровня.
"Компании говорят, что если их вынудят разорвать контракты досрочно, то им будет трудно найти нового поставщика, готового взять на себя риски во времена беспрецедентной волатильности рынка. Даже если они смогут найти альтернативного поставщика, они столкнутся с резко возрастающими расходами, что сделает их нежизнеспособными", - пишет газета со ссылкой на несколько источников.
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Во вторник Gazprom Energy заявляла, что ни Gazprom Energy, ни Gazprom Marketing & Trading Retail не подвергались каким-либо санкциям со стороны правительства Великобритании, и компания способна выполнять все свои обязательства на внешних рынках розничной торговли газом и электроэнергией. Зарегистрированная в Великобритании Gazprom Energy поставляет газ более чем на 100 тысяч объектов в Великобритании, Франции и Нидерландах и обеспечивает 20,8% поставок газа в Великобритании.
Специальный административный режим в Британии дает возможность правительству страны использовать механизмы для обеспечения поставок газа и электричества потребителям c максимально возможной рентабельностью в случае неплатежеспособности крупного поставщика. Эти механизмы действуют, пока компания, испытывающая трудности, не будет "спасена", продана или ее клиенты не будут переданы другим поставщикам. Такой режим позволяет поддерживать стабильность рынка.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". После этого, в начале марта, США ввели запрет на импорт российской нефти и ряд других энергоносителей. Следом Великобритания объявила, что к концу года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России, также в Европе на разных уровнях периодически звучат заявления об отказе от импорта российских нефти и газа.
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