https://ria.ru/20220323/bezopasnost-1779585218.html
Минобороны опубликовало кадры уничтожения пусковой установки ЗРК С-300 ВСУ
Минобороны опубликовало кадры уничтожения пусковой установки ЗРК С-300 ВСУ - РИА Новости, 23.03.2022
Минобороны опубликовало кадры уничтожения пусковой установки ЗРК С-300 ВСУ
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения пусковой установки зенитной ракетной системы С-300 украинских войск в промышленной застройке на северной окраине... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T11:10
2022-03-23T11:10
2022-03-23T12:11
обострение ситуации в днр и лнр
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признание днр и лнр в россии
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения пусковой установки зенитной ракетной системы С-300 украинских войск в промышленной застройке на северной окраине Киева.На видео демонстрируются кадры, снятые с российского разведывательно-ударного беспилотника "Форпост". Показана пусковая установка С-300 под навесом строения в промышленной зоне, затем - точное попадание в это место российской ракеты "воздух-поверхность".Сравнение кадров с беспилотника и изображений с Яндекс-карт показывает, что боевой расчет украинских войск прятал пусковую установку С-300 среди промышленной застройки микрорайона Приорка на севере Киева.Как отметили в Минобороны, "размещение зенитно-ракетного комплекса ВСУ С-300 в городской промышленной застройке на северной окраине Киева было вскрыто беспилотным летательным аппаратом, после чего был нанесён точечный удар высокоточным ракетным вооружением".В ведомстве добавили, что в результате точного попадания комплекс ПВО был уничтожен.
https://ria.ru/20220322/kinzhal-1779522900.html
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7 495 645-6601
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Кадры уничтожения комплекса ВСУ С-300 российским высокоточным ракетным вооружением
Размещение зенитно-ракетного комплекса ВСУ С-300 в городской промышленной застройке на северной окраине г.Киева было вскрыто беспилотным летательным аппаратом после чего был нанесён точечный удар высокоточным ракетным вооружением. В результате точного попадания комплекс ПВО ВСУ был уничтожен.
2022-03-23T11:10
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PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии, киев, вооруженные силы украины, яндекс
11:10 23.03.2022 (обновлено: 12:11 23.03.2022)
Минобороны опубликовало кадры уничтожения пусковой установки ЗРК С-300 ВСУ
Минобороны опубликовало кадры уничтожения пусковой установки ЗРК С-300 украинских войск