https://ria.ru/20220323/bezhentsy-1779655810.html

МЧС оценило численность беженцев в России в 400 тысяч человек

МЧС оценило численность беженцев в России в 400 тысяч человек - РИА Новости, 23.03.2022

МЧС оценило численность беженцев в России в 400 тысяч человек

Уже около 400 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины находятся в России, все больше и больше людей пересекают границу, заявил врио главы МЧС Чуприян РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T15:41

2022-03-23T15:41

2022-03-23T15:41

обострение ситуации в днр и лнр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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Уже около 400 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины находятся в России, все больше и больше людей пересекают границу, заявил врио главы МЧС ЧуприянРИА Новости / Динамика дня

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)