https://ria.ru/20220323/bezhentsy-1779655810.html
МЧС оценило численность беженцев в России в 400 тысяч человек
МЧС оценило численность беженцев в России в 400 тысяч человек - РИА Новости, 23.03.2022
МЧС оценило численность беженцев в России в 400 тысяч человек
Уже около 400 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины находятся в России, все больше и больше людей пересекают границу, заявил врио главы МЧС Чуприян РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T15:41
2022-03-23T15:41
2022-03-23T15:41
обострение ситуации в днр и лнр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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Уже около 400 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины находятся в России, все больше и больше людей пересекают границу, заявил врио главы МЧС ЧуприянРИА Новости / Динамика дня
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Материал дополняется
МЧС оценило численность беженцев в России в 400 тысяч человек
Врио главы МЧС Чуприян: в России уже около 400 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины