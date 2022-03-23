https://ria.ru/20220323/bezhentsy-1779609644.html

Киев насильно гонит беженцев на Запад вместо России, заявили в МИД

Киев насильно гонит беженцев на Запад вместо России, заявили в МИД - РИА Новости, 23.03.2022

Киев насильно гонит беженцев на Запад вместо России, заявили в МИД

Киевские власти запрещают эвакуацию беженцев с Украины в РФ и насильно гонят их на запад, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T12:48

2022-03-23T12:48

2022-03-23T12:59

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Киевские власти запрещают эвакуацию беженцев с Украины в РФ и насильно гонят их на запад, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Poccию обвиняют в том, что она якобы использует беженцев с Украины как очередной инструмент давления, направляя их в ЕС. На самом деле это киевские власти запрещают эвакуацию в нашу страну и насильно гонят беженцев в западном направлении", - говорится в ее комментарии на сайте МИД РФ.По ее словам, многие из беженцев "все равно пытаются проехать в Россию, к своим родственникам, но тут уже страны ЕС, прежде всего Польша, не дают им это сделать". "Люди становятся заложниками сначала Киева, а затем Брюсселя", - отметила Захарова.

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, евросоюз, ситуация в днр и лнр