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Киев насильно гонит беженцев на Запад вместо России, заявили в МИД - РИА Новости, 23.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/bezhentsy-1779609644.html
Киев насильно гонит беженцев на Запад вместо России, заявили в МИД
Киев насильно гонит беженцев на Запад вместо России, заявили в МИД - РИА Новости, 23.03.2022
Киев насильно гонит беженцев на Запад вместо России, заявили в МИД
Киевские власти запрещают эвакуацию беженцев с Украины в РФ и насильно гонят их на запад, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T12:48
2022-03-23T12:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Киевские власти запрещают эвакуацию беженцев с Украины в РФ и насильно гонят их на запад, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Poccию обвиняют в том, что она якобы использует беженцев с Украины как очередной инструмент давления, направляя их в ЕС. На самом деле это киевские власти запрещают эвакуацию в нашу страну и насильно гонят беженцев в западном направлении", - говорится в ее комментарии на сайте МИД РФ.По ее словам, многие из беженцев "все равно пытаются проехать в Россию, к своим родственникам, но тут уже страны ЕС, прежде всего Польша, не дают им это сделать". "Люди становятся заложниками сначала Киева, а затем Брюсселя", - отметила Захарова.
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в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, евросоюз, ситуация в днр и лнр
12:48 23.03.2022 (обновлено: 12:59 23.03.2022)
 
Киев насильно гонит беженцев на Запад вместо России, заявили в МИД

Представитель МИД Захарова: Киев насильно гонит беженцев в страны Запада вместо России

© AP Photo / Visar KryeziuБеженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка
Беженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© AP Photo / Visar Kryeziu
Беженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Киевские власти запрещают эвакуацию беженцев с Украины в РФ и насильно гонят их на запад, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Poccию обвиняют в том, что она якобы использует беженцев с Украины как очередной инструмент давления, направляя их в ЕС. На самом деле это киевские власти запрещают эвакуацию в нашу страну и насильно гонят беженцев в западном направлении", - говорится в ее комментарии на сайте МИД РФ.
По ее словам, многие из беженцев "все равно пытаются проехать в Россию, к своим родственникам, но тут уже страны ЕС, прежде всего Польша, не дают им это сделать". "Люди становятся заложниками сначала Киева, а затем Брюсселя", - отметила Захарова.
Жители Украины проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт Медыка - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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Украинские беженцы становятся новыми рабами Европы
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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