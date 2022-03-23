https://ria.ru/20220323/bezhentsy-1779609644.html
Киев насильно гонит беженцев на Запад вместо России, заявили в МИД
Киев насильно гонит беженцев на Запад вместо России, заявили в МИД - РИА Новости, 23.03.2022
Киев насильно гонит беженцев на Запад вместо России, заявили в МИД
Киевские власти запрещают эвакуацию беженцев с Украины в РФ и насильно гонят их на запад, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T12:48
2022-03-23T12:48
2022-03-23T12:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
евросоюз
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779387326_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_07dbdf506c2b39435c7c161961e28fa4.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Киевские власти запрещают эвакуацию беженцев с Украины в РФ и насильно гонят их на запад, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Poccию обвиняют в том, что она якобы использует беженцев с Украины как очередной инструмент давления, направляя их в ЕС. На самом деле это киевские власти запрещают эвакуацию в нашу страну и насильно гонят беженцев в западном направлении", - говорится в ее комментарии на сайте МИД РФ.По ее словам, многие из беженцев "все равно пытаются проехать в Россию, к своим родственникам, но тут уже страны ЕС, прежде всего Польша, не дают им это сделать". "Люди становятся заложниками сначала Киева, а затем Брюсселя", - отметила Захарова.
https://ria.ru/20220321/bezhentsy-1779153923.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779387326_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2f29ae343a202da7d0afb6efb63aa76e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, евросоюз, ситуация в днр и лнр
12:48 23.03.2022 (обновлено: 12:59 23.03.2022)
Киев насильно гонит беженцев на Запад вместо России, заявили в МИД
Представитель МИД Захарова: Киев насильно гонит беженцев в страны Запада вместо России