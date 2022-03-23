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Более 15 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли границу России за сутки
Более 15 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли границу России за сутки - РИА Новости, 23.03.2022
Более 15 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли границу России за сутки
Свыше 15 тысяч эвакуированных жителей ЛНР и ДНР пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T09:53
2022-03-23T09:53
2022-03-23T10:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мар - РИА Новости. Свыше 15 тысяч эвакуированных жителей ЛНР и ДНР пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15 000 граждан", - говорится в релизе.Как сообщал РИА Новости ранее в среду представитель экстренных служб, всего с начала эскалации конфликта в РФ прибыли почти 385 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР, среди которых свыше 80 тысяч детей.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
09:53 23.03.2022 (обновлено: 10:02 23.03.2022)
Более 15 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли границу России за сутки
Более 15 тысяч эвакуированных жителей ЛНР и ДНР пересекли российскую границу за сутки