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В Россию прибыли около 385 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР

В Россию прибыли около 385 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 23.03.2022

В Россию прибыли около 385 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР

Уже почти 385 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР, среди которых свыше 80 тысяч детей, прибыли на территорию России с начала эскалации конфликта, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T09:20

2022-03-23T09:20

2022-03-23T09:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Уже почти 385 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР, среди которых свыше 80 тысяч детей, прибыли на территорию России с начала эскалации конфликта, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."На утро среды государственную границу России пересекли 384,6 тысячи беженцев, в том числе 80,7 тысячи детей", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что накануне этот показатель составлял 365,7 тысячи человек.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины