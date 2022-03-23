https://ria.ru/20220323/bezhentsy-1779566426.html
В Россию прибыли около 385 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР
В Россию прибыли около 385 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 23.03.2022
В Россию прибыли около 385 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР
Уже почти 385 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР, среди которых свыше 80 тысяч детей, прибыли на территорию России с начала эскалации конфликта, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T09:20
2022-03-23T09:20
2022-03-23T09:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Уже почти 385 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР, среди которых свыше 80 тысяч детей, прибыли на территорию России с начала эскалации конфликта, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."На утро среды государственную границу России пересекли 384,6 тысячи беженцев, в том числе 80,7 тысячи детей", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что накануне этот показатель составлял 365,7 тысячи человек.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
09:20 23.03.2022 (обновлено: 09:21 23.03.2022)
В Россию прибыли около 385 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР
В Россию прибыли около 385 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР, из них почти 81 тысяча детей