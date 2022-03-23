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Российские военные за время спецоперации на Украине уничтожили 255 БПЛА - РИА Новости, 23.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/bespilotniki-1779738731.html
Российские военные за время спецоперации на Украине уничтожили 255 БПЛА
Российские военные за время спецоперации на Украине уничтожили 255 БПЛА - РИА Новости, 23.03.2022
Российские военные за время спецоперации на Украине уничтожили 255 БПЛА
Армия России за время специальной военной операции уничтожила 255 украинских беспилотников и 189 зенитно-ракетных комплексов, сообщил в среду на брифинге... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T20:02
2022-03-23T20:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Армия России за время специальной военной операции уничтожила 255 украинских беспилотников и 189 зенитно-ракетных комплексов, сообщил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 255 беспилотных летательных аппаратов, 189 зенитных ракетных комплексов, 1564 танка и других боевых бронированных машин, 158 установок реактивной системы залпового огня, 627 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1367 единиц специальной военной автомобильной техники", - заявил Конашенков.Российская авиация поразила 86 военных объектов Украины, среди них шесть командных пунктов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 86 военных объектов Украины. Среди них: шесть командных пунктов, две реактивных системы залпового огня, восемь орудий полевой артиллерии, три склада с боеприпасами, 49 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html
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в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина
20:02 23.03.2022 (обновлено: 20:04 23.03.2022)
 
Российские военные за время спецоперации на Украине уничтожили 255 БПЛА

Российские военные за время спецоперации уничтожили 255 украинских беспилотников

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Армия России за время специальной военной операции уничтожила 255 украинских беспилотников и 189 зенитно-ракетных комплексов, сообщил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 255 беспилотных летательных аппаратов, 189 зенитных ракетных комплексов, 1564 танка и других боевых бронированных машин, 158 установок реактивной системы залпового огня, 627 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1367 единиц специальной военной автомобильной техники", - заявил Конашенков.
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Российская авиация поразила 86 военных объектов Украины, среди них шесть командных пунктов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 86 военных объектов Украины. Среди них: шесть командных пунктов, две реактивных системы залпового огня, восемь орудий полевой артиллерии, три склада с боеприпасами, 49 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков на брифинге.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияВооруженные силы РФЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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