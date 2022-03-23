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Столтенберг утверждает, что Белоруссия уже вовлечена в ситуацию на Украине - РИА Новости, 23.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/belorussiya-1779697455.html
Столтенберг утверждает, что Белоруссия уже вовлечена в ситуацию на Украине
Столтенберг утверждает, что Белоруссия уже вовлечена в ситуацию на Украине - РИА Новости, 23.03.2022
Столтенберг утверждает, что Белоруссия уже вовлечена в ситуацию на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе считают, что Белоруссия "уже вовлечена в конфликт на Украине". РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T17:13
2022-03-23T17:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нато
йенс столтенберг
белоруссия
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе считают, что Белоруссия "уже вовлечена в конфликт на Украине".Внеочередной саммит НАТО по ситуации на Украине пройдет 24 марта в Брюсселе с участием американского лидера Джо Байдена. К участникам встречи обратится Владимир Зеленский."Белоруссия продолжает содействовать нападению на Украину, предоставляет военную инфраструктуру, воздушное пространство. Она уже вовлечена в этот конфликт", - сообщил он на пресс-конференции накануне саммита. "Призываем Белоруссию прекратить это содействие", - добавил генсек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/belorussiya-1779450583.html
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в мире, нато, йенс столтенберг, белоруссия, россия, украина, ситуация в днр и лнр
17:13 23.03.2022
 
Столтенберг утверждает, что Белоруссия уже вовлечена в ситуацию на Украине

Генсек НАТО Столтенберг призвал Белоруссию прекратить "содействие" России на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе считают, что Белоруссия "уже вовлечена в конфликт на Украине".
Внеочередной саммит НАТО по ситуации на Украине пройдет 24 марта в Брюсселе с участием американского лидера Джо Байдена. К участникам встречи обратится Владимир Зеленский.
Военная техника во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
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Украина не сможет втянуть Белоруссию в боевые действия, заявили в Минске
"Белоруссия продолжает содействовать нападению на Украину, предоставляет военную инфраструктуру, воздушное пространство. Она уже вовлечена в этот конфликт", - сообщил он на пресс-конференции накануне саммита. "Призываем Белоруссию прекратить это содействие", - добавил генсек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне Осиповичский во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
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