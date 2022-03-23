https://ria.ru/20220323/belorussiya-1779697455.html
Столтенберг утверждает, что Белоруссия уже вовлечена в ситуацию на Украине
Столтенберг утверждает, что Белоруссия уже вовлечена в ситуацию на Украине - РИА Новости, 23.03.2022
Столтенберг утверждает, что Белоруссия уже вовлечена в ситуацию на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе считают, что Белоруссия "уже вовлечена в конфликт на Украине". РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T17:13
2022-03-23T17:13
2022-03-23T17:13
обострение ситуации в днр и лнр
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нато
йенс столтенберг
белоруссия
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украина
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе считают, что Белоруссия "уже вовлечена в конфликт на Украине".Внеочередной саммит НАТО по ситуации на Украине пройдет 24 марта в Брюсселе с участием американского лидера Джо Байдена. К участникам встречи обратится Владимир Зеленский."Белоруссия продолжает содействовать нападению на Украину, предоставляет военную инфраструктуру, воздушное пространство. Она уже вовлечена в этот конфликт", - сообщил он на пресс-конференции накануне саммита. "Призываем Белоруссию прекратить это содействие", - добавил генсек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/belorussiya-1779450583.html
https://ria.ru/20220224/voyska-1774720801.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, йенс столтенберг, белоруссия, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Столтенберг утверждает, что Белоруссия уже вовлечена в ситуацию на Украине
Генсек НАТО Столтенберг призвал Белоруссию прекратить "содействие" России на Украине