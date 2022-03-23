https://ria.ru/20220323/belorussiya-1779697455.html

Столтенберг утверждает, что Белоруссия уже вовлечена в ситуацию на Украине

Столтенберг утверждает, что Белоруссия уже вовлечена в ситуацию на Украине - РИА Новости, 23.03.2022

Столтенберг утверждает, что Белоруссия уже вовлечена в ситуацию на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе считают, что Белоруссия "уже вовлечена в конфликт на Украине". РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T17:13

2022-03-23T17:13

2022-03-23T17:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

нато

йенс столтенберг

белоруссия

россия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767536903_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_8776abdcce2600eb6238ac23567e7eb2.jpg

БРЮССЕЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе считают, что Белоруссия "уже вовлечена в конфликт на Украине".Внеочередной саммит НАТО по ситуации на Украине пройдет 24 марта в Брюсселе с участием американского лидера Джо Байдена. К участникам встречи обратится Владимир Зеленский."Белоруссия продолжает содействовать нападению на Украину, предоставляет военную инфраструктуру, воздушное пространство. Она уже вовлечена в этот конфликт", - сообщил он на пресс-конференции накануне саммита. "Призываем Белоруссию прекратить это содействие", - добавил генсек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/belorussiya-1779450583.html

https://ria.ru/20220224/voyska-1774720801.html

белоруссия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, йенс столтенберг, белоруссия, россия, украина, ситуация в днр и лнр