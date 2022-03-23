https://ria.ru/20220323/belorussiya-1779618232.html
В Минске сообщили о переработке концепции национальной безопасности
В Минске сообщили о переработке концепции национальной безопасности - РИА Новости, 23.03.2022
В Минске сообщили о переработке концепции национальной безопасности
Государственный секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что идет переработка концепции национальной безопасности страны, в ближайшее время о... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T13:13
2022-03-23T13:13
2022-03-23T14:00
белоруссия
в мире
александр вольфович
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МИНСК, 23 мар – РИА Новости. Государственный секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что идет переработка концепции национальной безопасности страны, в ближайшее время о ней доложат президенту и вынесут на Всебелорусское народное собрание."Сегодня идет полноценная работа по переработке концепции национальной безопасности. В ближайшее время она будет доложена президенту страны, а потом - вынесена на суд Всебелорусского народного собрания", - приводит слова Вольфовича в среду госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте. По словам госсекретаря, работа по реформированию концепции национальной безопасности ведется в соответствии с изменениями и дополнениями, принятыми на февральском референдуме."На сегодня военная доктрина обеспечивает решение задач национальной безопасности и защиты страны. По новой конституции мы сейчас ведем работу по реформированию концепции национальной безопасности, исходя из появления новых рисков, вызовов и угроз", - сказал он."Сегодня вопросы биологической безопасности выходят на передний план. Есть некоторые другие вопросы, которые требуют принятия адекватных мер реагирования", - добавил он.
https://ria.ru/20220322/belorussiya-1779522591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире, александр вольфович
13:13 23.03.2022 (обновлено: 14:00 23.03.2022)
В Минске сообщили о переработке концепции национальной безопасности
Совбез Белоруссии сообщил о переработке концепции национальной безопасности
МИНСК, 23 мар – РИА Новости. Государственный секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что идет переработка концепции национальной безопасности страны, в ближайшее время о ней доложат президенту и вынесут на Всебелорусское народное собрание.
"Сегодня идет полноценная работа по переработке концепции национальной безопасности. В ближайшее время она будет доложена президенту страны, а потом - вынесена на суд Всебелорусского народного собрания", - приводит слова Вольфовича в среду госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте. По словам госсекретаря, работа по реформированию концепции национальной безопасности ведется в соответствии с изменениями и дополнениями, принятыми на февральском референдуме.
"На сегодня военная доктрина обеспечивает решение задач национальной безопасности и защиты страны. По новой конституции мы сейчас ведем работу по реформированию концепции национальной безопасности, исходя из появления новых рисков, вызовов и угроз", - сказал он.
"Сегодня вопросы биологической безопасности выходят на передний план. Есть некоторые другие вопросы, которые требуют принятия адекватных мер реагирования", - добавил он.