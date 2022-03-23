https://ria.ru/20220323/belorussiya-1779618232.html

В Минске сообщили о переработке концепции национальной безопасности

В Минске сообщили о переработке концепции национальной безопасности - РИА Новости, 23.03.2022

В Минске сообщили о переработке концепции национальной безопасности

Государственный секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что идет переработка концепции национальной безопасности страны, в ближайшее время о... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T13:13

2022-03-23T13:13

2022-03-23T14:00

белоруссия

в мире

александр вольфович

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МИНСК, 23 мар – РИА Новости. Государственный секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что идет переработка концепции национальной безопасности страны, в ближайшее время о ней доложат президенту и вынесут на Всебелорусское народное собрание."Сегодня идет полноценная работа по переработке концепции национальной безопасности. В ближайшее время она будет доложена президенту страны, а потом - вынесена на суд Всебелорусского народного собрания", - приводит слова Вольфовича в среду госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте. По словам госсекретаря, работа по реформированию концепции национальной безопасности ведется в соответствии с изменениями и дополнениями, принятыми на февральском референдуме."На сегодня военная доктрина обеспечивает решение задач национальной безопасности и защиты страны. По новой конституции мы сейчас ведем работу по реформированию концепции национальной безопасности, исходя из появления новых рисков, вызовов и угроз", - сказал он."Сегодня вопросы биологической безопасности выходят на передний план. Есть некоторые другие вопросы, которые требуют принятия адекватных мер реагирования", - добавил он.

https://ria.ru/20220322/belorussiya-1779522591.html

белоруссия

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Кирилл Волков

белоруссия, в мире, александр вольфович