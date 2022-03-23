https://ria.ru/20220323/barery-1779729701.html
Барьеры против паводка установили на двух набережных в Москве
Барьеры против паводка установили на двух набережных в Москве - РИА Новости, 23.03.2022
Барьеры против паводка установили на двух набережных в Москве
Противопаводковые барьеры установили на двух столичных набережных, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T19:12
2022-03-23T19:12
2022-03-23T19:12
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Противопаводковые барьеры установили на двух столичных набережных, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Противопаводковые барьеры установили на двух столичных набережных. Новые быстровозводимые противопаводковые конструкции отечественного производства появились вдоль причалов "Зарядье" на Москворецкой набережной и "Международная выставка" на Краснопресненской набережной. Эти причалы расположены невысоко над уровнем воды, а рядом находятся подземные пешеходные переходы. Конструкции состоят из пластиковых блоков. Размер каждого - 1,5 на 2 метра, вес - 70 кг", - говорится в сообщении.Отмечается, что после установки блоки наполнили водой для повышения устойчивости, проложили гидроизоляционным материалом и мешками с песком."В случае резкого повышения уровня воды во время весеннего паводка эти конструкции предотвратят возможные подтопления причалов и прилегающих к ним территорий", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20220305/moskva-1776730351.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, общество, зарядье, москва