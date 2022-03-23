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Москвичам предрекли погодный "Армагеддон"
Москвичам пообещали погодный "Армагеддон" - РИА Новости, 23.03.2022
Москвичам предрекли погодный "Армагеддон"
Москвичей в конце недели ожидает сильное похолодание и метель, рассказал в интервью радио "Говорит Москва" синоптик Евгений Тишковец. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T12:58
2022-03-23T12:58
2022-03-23T13:36
москва
общество
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погода
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Москвичей в конце недели ожидает сильное похолодание и метель, рассказал в интервью радио "Говорит Москва" синоптик Евгений Тишковец."В воскресенье будет настоящий Армагеддон. Ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, он будет сопровождаться интенсивными скоротечными зарядами снега, метелью с ухудшением видимости, сильным ветром. В порывах ветер будет достигать как минимум 20-23 метра в секунду — где-то дерево может упасть, где-то рекламный щит грохнуться", — объяснил специалист.При этом, по информации портала "Метеоновости", причиной столь резкой смены погодных условий станет глубокий циклон, ныряющий с севера Скандинавии.Кроме того отмечается, что с воскресенья до вторника в Москве выпадет до десяти сантиметров снега. Он будет лежать до первых чисел апреля.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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москва, общество, россия, погода
12:58 23.03.2022 (обновлено: 13:36 23.03.2022)
Москвичам пообещали погодный "Армагеддон"
Синоптик Тишковец сообщил о надвигающемся на Москву погодном "Армагеддоне"
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости.
Москвичей в конце недели ожидает сильное похолодание и метель, рассказал в интервью радио "Говорит Москва
" синоптик Евгений Тишковец.
"В воскресенье будет настоящий Армагеддон. Ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, он будет сопровождаться интенсивными скоротечными зарядами снега, метелью с ухудшением видимости, сильным ветром. В порывах ветер будет достигать как минимум 20-23 метра в секунду — где-то дерево может упасть, где-то рекламный щит грохнуться", — объяснил специалист.
При этом, по информации портала "Метеоновости", причиной столь резкой смены погодных условий станет глубокий циклон, ныряющий с севера Скандинавии.
Кроме того отмечается, что с воскресенья до вторника в Москве
выпадет до десяти сантиметров снега. Он будет лежать до первых чисел апреля.