https://ria.ru/20220323/armageddon-1779613206.html

Москвичам предрекли погодный "Армагеддон"

Москвичам пообещали погодный "Армагеддон" - РИА Новости, 23.03.2022

Москвичам предрекли погодный "Армагеддон"

Москвичей в конце недели ожидает сильное похолодание и метель, рассказал в интервью радио "Говорит Москва" синоптик Евгений Тишковец. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T12:58

2022-03-23T12:58

2022-03-23T13:36

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Москвичей в конце недели ожидает сильное похолодание и метель, рассказал в интервью радио "Говорит Москва" синоптик Евгений Тишковец."В воскресенье будет настоящий Армагеддон. Ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, он будет сопровождаться интенсивными скоротечными зарядами снега, метелью с ухудшением видимости, сильным ветром. В порывах ветер будет достигать как минимум 20-23 метра в секунду — где-то дерево может упасть, где-то рекламный щит грохнуться", — объяснил специалист.При этом, по информации портала "Метеоновости", причиной столь резкой смены погодных условий станет глубокий циклон, ныряющий с севера Скандинавии.Кроме того отмечается, что с воскресенья до вторника в Москве выпадет до десяти сантиметров снега. Он будет лежать до первых чисел апреля.

https://ria.ru/20220312/pogoda-1777778897.html

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Максим Зубков

москва, общество, россия, погода