https://ria.ru/20220323/afganistan-1779573831.html

В Афганистане отменили решение о возобновлении работы школ

В Афганистане отменили решение о возобновлении работы школ - РИА Новости, 23.03.2022

В Афганистане отменили решение о возобновлении работы школ

Министерство образования Афганистана сообщило о решении отложить возобновление занятий в школах для девочек старше шестого класса до дальнейших распоряжений. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T10:22

2022-03-23T10:22

2022-03-23T10:51

в мире

мохаммад хасан ахунд

афганистан

кабул (город)

талибан

оон

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КАБУЛ, 23 мар - РИА Новости. Министерство образования Афганистана сообщило о решении отложить возобновление занятий в школах для девочек старше шестого класса до дальнейших распоряжений.Министерство заявило, что перед возобновлением занятий необходимо подготовить "комплексный план в соответствии с шариатом, афганскими традициями и культурой".Ранее министерство сообщало, что школы в ряде центральных и северных провинций Афганистана откроются 23 марта.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220320/afganistan-1779123346.html

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Мадина Моргоева

в мире, мохаммад хасан ахунд, афганистан, кабул (город), талибан, оон