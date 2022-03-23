10:22 23.03.2022 (обновлено: 10:51 23.03.2022)
В Афганистане отменили решение о возобновлении работы школ
Минобразования Афганистана отменило решение о возобновлении работы школ
Вид на город Кабул в Афганистане
КАБУЛ, 23 мар - РИА Новости. Министерство образования Афганистана сообщило о решении отложить возобновление занятий в школах для девочек старше шестого класса до дальнейших распоряжений.
Министерство заявило, что перед возобновлением занятий необходимо подготовить "комплексный план в соответствии с шариатом, афганскими традициями и культурой".
Ранее министерство сообщало, что школы в ряде центральных и северных провинций Афганистана откроются 23 марта.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность