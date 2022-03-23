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В Афганистане отменили решение о возобновлении работы школ - РИА Новости, 23.03.2022
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В Афганистане отменили решение о возобновлении работы школ
В Афганистане отменили решение о возобновлении работы школ - РИА Новости, 23.03.2022
В Афганистане отменили решение о возобновлении работы школ
Министерство образования Афганистана сообщило о решении отложить возобновление занятий в школах для девочек старше шестого класса до дальнейших распоряжений. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T10:22
2022-03-23T10:51
в мире
мохаммад хасан ахунд
афганистан
кабул (город)
талибан
оон
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КАБУЛ, 23 мар - РИА Новости. Министерство образования Афганистана сообщило о решении отложить возобновление занятий в школах для девочек старше шестого класса до дальнейших распоряжений.Министерство заявило, что перед возобновлением занятий необходимо подготовить "комплексный план в соответствии с шариатом, афганскими традициями и культурой".Ранее министерство сообщало, что школы в ряде центральных и северных провинций Афганистана откроются 23 марта.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, мохаммад хасан ахунд, афганистан, кабул (город), талибан, оон
10:22 23.03.2022 (обновлено: 10:51 23.03.2022)
 
В Афганистане отменили решение о возобновлении работы школ

Минобразования Афганистана отменило решение о возобновлении работы школ

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Вид на город Кабул в Афганистане
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КАБУЛ, 23 мар - РИА Новости. Министерство образования Афганистана сообщило о решении отложить возобновление занятий в школах для девочек старше шестого класса до дальнейших распоряжений.
Министерство заявило, что перед возобновлением занятий необходимо подготовить "комплексный план в соответствии с шариатом, афганскими традициями и культурой".
Ранее министерство сообщало, что школы в ряде центральных и северных провинций Афганистана откроются 23 марта.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреМохаммад Хасан АхундАфганистанКабул (город)ТалибанООН
 
 
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