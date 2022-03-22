https://ria.ru/20220322/zelenskiy-1779539216.html

Зампостпреда России отметил противоречивость в заявлениях Зеленского

Зампостпреда России отметил противоречивость в заявлениях Зеленского - РИА Новости, 22.03.2022

Зампостпреда России отметил противоречивость в заявлениях Зеленского

Заявления Владимира Зеленского часто противоречат друг другу, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на вопрос о словах... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T22:52

2022-03-22T22:52

2022-03-22T22:53

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ООН, 22 мар – РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского часто противоречат друг другу, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на вопрос о словах Зеленского по статусу Донбасса и Крыму.Ранее Зеленский заявил, что Крым и Донбасс - тяжелая история для всех, этот вопрос нужно решать после получения Украиной гарантий безопасности. Он также хочет, чтобы вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности для страны и по ДНР, ЛНР и Крыму решал бы всеукраинский референдум."Мы слышали много заявлений президента Зеленского. Некоторые из них противоречат друг другу. Есть команда моих коллег, которые занимаются переговорами с украинской стороной. И они оценивают серьезно или несерьезно обсуждать (какие-либо - ред.) реальные моменты. Пока я чувствую, что они не в большом восторге от подхода украинской стороны", - указал Полянский.После начала специальной операции РФ и Украина провели три раунда переговоров в Белоруссии, российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Сейчас переговоры в этом формате идут ежедневно по видеосвязи. Мединский заявлял, что нейтральный статус Украины и ее невступление в НАТО являются темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции на переговорах. По его словам, Москва и Киев находятся "на полпути" по вопросу демилитаризации Украины в рамках идущего переговорного процесса. Он также отмечал, что народ Донбасса должен сам решать вопрос об управлении территориями, на которых проживает.

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Петр Попадюк

в мире, владимир мединский, россия, белоруссия, нато, киев, оон, дмитрий полянский