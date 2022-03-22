22:52 22.03.2022 (обновлено: 22:53 22.03.2022)
Зампостпреда России отметил противоречивость в заявлениях Зеленского
Зампостпреда России при ООН Полянский: заявления Зеленского часто противоречат друг другу
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский
ООН, 22 мар – РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского часто противоречат друг другу, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на вопрос о словах Зеленского по статусу Донбасса и Крыму.
Ранее Зеленский заявил, что Крым и Донбасс - тяжелая история для всех, этот вопрос нужно решать после получения Украиной гарантий безопасности. Он также хочет, чтобы вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности для страны и по ДНР, ЛНР и Крыму решал бы всеукраинский референдум.
"Мы слышали много заявлений президента Зеленского. Некоторые из них противоречат друг другу. Есть команда моих коллег, которые занимаются переговорами с украинской стороной. И они оценивают серьезно или несерьезно обсуждать (какие-либо - ред.) реальные моменты. Пока я чувствую, что они не в большом восторге от подхода украинской стороны", - указал Полянский.
После начала специальной операции РФ и Украина провели три раунда переговоров в Белоруссии, российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Сейчас переговоры в этом формате идут ежедневно по видеосвязи. Мединский заявлял, что нейтральный статус Украины и ее невступление в НАТО являются темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции на переговорах. По его словам, Москва и Киев находятся "на полпути" по вопросу демилитаризации Украины в рамках идущего переговорного процесса. Он также отмечал, что народ Донбасса должен сам решать вопрос об управлении территориями, на которых проживает.