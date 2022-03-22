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В Госдуме назвали слова Зеленского о референдуме затягивающими переговоры - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/zelenskiy-1779431462.html
В Госдуме назвали слова Зеленского о референдуме затягивающими переговоры
В Госдуме назвали слова Зеленского о референдуме затягивающими переговоры - РИА Новости, 22.03.2022
В Госдуме назвали слова Зеленского о референдуме затягивающими переговоры
Владимир Зеленский, говоря о необходимости референдума на Украине по гарантиям ее безопасности и компромиссам по Крыму, ДНР и ЛНР, затягивает переговорный... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:19
2022-03-22T13:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский, говоря о необходимости референдума на Украине по гарантиям ее безопасности и компромиссам по Крыму, ДНР и ЛНР, затягивает переговорный процесс, что играет на руку США, поскольку ведет к увеличению человеческих потерь, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Госдумы РФ Алексей Чепа.Зеленский ранее заявил о том, что окончательно вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности и по ДНР, ЛНР и Крыму должен решать всеукраинский референдум.По словам Чепы, Зеленский "затягивает таким образом переговорный процесс". "Он делал так и ранее. Он делал это в течение более двух лет своего президентства, участвуя в переговорах в нормандском формате. Но здесь важно отметить, что это играет на руку Соединенным Штатам, когда обе стороны несут потери и среди гражданского населения", - сказал депутат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220322/zelenskiy-1779429631.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, владимир зеленский, украина
13:19 22.03.2022
 
В Госдуме назвали слова Зеленского о референдуме затягивающими переговоры

В Госдуме назвали слова Зеленского о референдуме затягивающими переговоры и выгодными США

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский, говоря о необходимости референдума на Украине по гарантиям ее безопасности и компромиссам по Крыму, ДНР и ЛНР, затягивает переговорный процесс, что играет на руку США, поскольку ведет к увеличению человеческих потерь, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Госдумы РФ Алексей Чепа.
Зеленский ранее заявил о том, что окончательно вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности и по ДНР, ЛНР и Крыму должен решать всеукраинский референдум.
По словам Чепы, Зеленский "затягивает таким образом переговорный процесс". "Он делал так и ранее. Он делал это в течение более двух лет своего президентства, участвуя в переговорах в нормандском формате. Но здесь важно отметить, что это играет на руку Соединенным Штатам, когда обе стороны несут потери и среди гражданского населения", - сказал депутат.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Донбасс - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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