В ЛНР усомнились в адекватности Зеленского
Представитель ЛНР Мирошник усомнился в адекватности Зеленского после слов о референдуме
Президент Украины Владимир Зеленский
ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о проведении всеукраинского референдума по статусу Донецкой и Луганской народных республик и Крыму говорит об отсутствии адекватности украинского режима, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник.
"Это предложение Зеленского очень похоже на очередное заматывание ситуации и стремление завести переговоры в тупик", - сказал Мирошник.
По его словам "критические вопросы, которые и привели Украину к критическому состоянию - закрепление в конституции стремление в ЕС и НАТО - принимались без всеукраинского референдума, а вопрос "военных компромиссов" в период военных действий, массовой эвакуации населения и разгула украинской военной пропаганды предлагается вынести на всеукраинский референдум?".
"В этом случае автоматически встаёт вопрос об адекватности оценки ситуации со стороны украинского режима и самого Зеленского, а следовательно и об адекватности самого предложения Зеленского и возможностей его реализации", - отметил Мирошник.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
19 марта, 15:41Видеообращение Зеленского "из центра Киева" оказалось фейком