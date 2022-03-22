https://ria.ru/20220322/zelenskiy-1779419880.html

В ЛНР усомнились в адекватности Зеленского

В ЛНР усомнились в адекватности Зеленского - РИА Новости, 22.03.2022

В ЛНР усомнились в адекватности Зеленского

Заявление Владимира Зеленского о проведении всеукраинского референдума по статусу Донецкой и Луганской народных республик и Крыму говорит об отсутствии... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T12:26

2022-03-22T12:26

2022-03-22T12:26

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

нато

россия

родион мирошник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775045769_105:3:2948:1602_1920x0_80_0_0_be579998b9fbe75045e03bf69f4f0f3d.jpg

ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о проведении всеукраинского референдума по статусу Донецкой и Луганской народных республик и Крыму говорит об отсутствии адекватности украинского режима, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник.Ранее Зеленский заявил о том, что окончательно вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности и по ДНР, ЛНР и Крыму должен решать всеукраинский референдум."Это предложение Зеленского очень похоже на очередное заматывание ситуации и стремление завести переговоры в тупик", - сказал Мирошник.По его словам "критические вопросы, которые и привели Украину к критическому состоянию - закрепление в конституции стремление в ЕС и НАТО - принимались без всеукраинского референдума, а вопрос "военных компромиссов" в период военных действий, массовой эвакуации населения и разгула украинской военной пропаганды предлагается вынести на всеукраинский референдум?"."В этом случае автоматически встаёт вопрос об адекватности оценки ситуации со стороны украинского режима и самого Зеленского, а следовательно и об адекватности самого предложения Зеленского и возможностей его реализации", - отметил Мирошник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/zelenskiy-1779218948.html

https://ria.ru/20220319/feyk-1779030211.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, нато, россия, родион мирошник, владимир зеленский