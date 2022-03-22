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В ЛНР усомнились в адекватности Зеленского - РИА Новости, 22.03.2022
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В ЛНР усомнились в адекватности Зеленского
В ЛНР усомнились в адекватности Зеленского - РИА Новости, 22.03.2022
В ЛНР усомнились в адекватности Зеленского
Заявление Владимира Зеленского о проведении всеукраинского референдума по статусу Донецкой и Луганской народных республик и Крыму говорит об отсутствии... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T12:26
2022-03-22T12:26
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
нато
россия
родион мирошник
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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о проведении всеукраинского референдума по статусу Донецкой и Луганской народных республик и Крыму говорит об отсутствии адекватности украинского режима, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник.Ранее Зеленский заявил о том, что окончательно вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности и по ДНР, ЛНР и Крыму должен решать всеукраинский референдум."Это предложение Зеленского очень похоже на очередное заматывание ситуации и стремление завести переговоры в тупик", - сказал Мирошник.По его словам "критические вопросы, которые и привели Украину к критическому состоянию - закрепление в конституции стремление в ЕС и НАТО - принимались без всеукраинского референдума, а вопрос "военных компромиссов" в период военных действий, массовой эвакуации населения и разгула украинской военной пропаганды предлагается вынести на всеукраинский референдум?"."В этом случае автоматически встаёт вопрос об адекватности оценки ситуации со стороны украинского режима и самого Зеленского, а следовательно и об адекватности самого предложения Зеленского и возможностей его реализации", - отметил Мирошник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/zelenskiy-1779218948.html
https://ria.ru/20220319/feyk-1779030211.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, нато, россия, родион мирошник, владимир зеленский
12:26 22.03.2022
 
В ЛНР усомнились в адекватности Зеленского

Представитель ЛНР Мирошник усомнился в адекватности Зеленского после слов о референдуме

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о проведении всеукраинского референдума по статусу Донецкой и Луганской народных республик и Крыму говорит об отсутствии адекватности украинского режима, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник.
Ранее Зеленский заявил о том, что окончательно вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности и по ДНР, ЛНР и Крыму должен решать всеукраинский референдум.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 10:37
Американский комик назвал Зеленского "фаворитом" на пост президента США
"Это предложение Зеленского очень похоже на очередное заматывание ситуации и стремление завести переговоры в тупик", - сказал Мирошник.
По его словам "критические вопросы, которые и привели Украину к критическому состоянию - закрепление в конституции стремление в ЕС и НАТО - принимались без всеукраинского референдума, а вопрос "военных компромиссов" в период военных действий, массовой эвакуации населения и разгула украинской военной пропаганды предлагается вынести на всеукраинский референдум?".
"В этом случае автоматически встаёт вопрос об адекватности оценки ситуации со стороны украинского режима и самого Зеленского, а следовательно и об адекватности самого предложения Зеленского и возможностей его реализации", - отметил Мирошник.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 15:41
Видеообращение Зеленского "из центра Киева" оказалось фейком
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФНАТОРоссияРодион МирошникВладимир Зеленский
 
 
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