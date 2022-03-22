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Заседание правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики - РИА Новости, 22.03.2022
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Заседание правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики
Заседание правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики - РИА Новости, 22.03.2022
Заседание правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики
Премьер-министр Михаил Мишустин участвует в заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:18
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михаил мишустин
правительство рф
санкции в отношении россии
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Премьер-министр Михаил Мишустин участвует в заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики.
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михаил мишустин, правительство рф, санкции в отношении россии, видео
Заседание правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики
Премьер-министр Михаил Мишустин участвует в заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики.
2022-03-22T13:18
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13:18 22.03.2022
 

Заседание правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики

Читать ria.ru в
Премьер-министр Михаил Мишустин участвует в заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики.
 
Михаил МишустинПравительство РФСанкции в отношении России
 
 
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