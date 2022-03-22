https://ria.ru/20220322/zasedanie-1779411693.html
Заседание правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики
Заседание правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики - РИА Новости, 22.03.2022
Заседание правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики
Премьер-министр Михаил Мишустин участвует в заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:18
2022-03-22T13:18
2022-03-22T13:18
михаил мишустин
правительство рф
санкции в отношении россии
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Премьер-министр Михаил Мишустин участвует в заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики.
РИА Новости
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5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Мишустин принимает участие в заседании Правительственной комиссии
LIVE: Мишустин принимает участие в заседании Правительственной комиссии
2022-03-22T13:18
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PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, правительство рф, санкции в отношении россии, видео
Заседание правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики
Премьер-министр Михаил Мишустин участвует в заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики.
2022-03-22T13:18
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PT1S
Заседание правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики
Премьер-министр Михаил Мишустин участвует в заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики.