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Москалькова напомнила, что Россия защищает всех от ядерной войны - РИА Новости, 22.03.2022
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Москалькова напомнила, что Россия защищает всех от ядерной войны
Москалькова напомнила, что Россия защищает всех от ядерной войны - РИА Новости, 22.03.2022
Москалькова напомнила, что Россия защищает всех от ядерной войны
Нельзя лишать людей права на свободу слова, но участники антивоенных акций должны понимать происходящее, что Россия проводит спецоперацию на Украине для защиты... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T00:46
2022-03-22T00:55
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Нельзя лишать людей права на свободу слова, но участники антивоенных акций должны понимать происходящее, что Россия проводит спецоперацию на Украине для защиты всех от ядерной войны, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.По ее словам, в случаях, когда задерживают участников акций, уполномоченный по правам человека "должен вмешиваться и не отстраняться"."Я должна быть на стороне закона и соблюдения прав человека, если человек нарушил это право и не соблюдал процедур, то вопрос, в какой мере эти процедуры были нарушены", - отметила Москалькова.Отвечая на вопрос о смягчении административного наказания для участников акций, Москалькова подчеркнула, что "каждый случай индивидуален и неповторим"."Для каждого случая есть свой рецепт. Я посещаю задержанных, в том числе за участие в публичных акциях, разбираюсь, веду диалог с задержанными… Если я получаю сигналы, что во время задержания причинили вред, я еду и нередко убеждаюсь в обратном, что это не соответствует действительности", - сообщила Москалькова.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, в мире
00:46 22.03.2022 (обновлено: 00:55 22.03.2022)
 
Москалькова напомнила, что Россия защищает всех от ядерной войны

Омбудсмен Москалькова: Россия проводит спецоперацию на Украине для защиты от ядерной войны

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Нельзя лишать людей права на свободу слова, но участники антивоенных акций должны понимать происходящее, что Россия проводит спецоперацию на Украине для защиты всех от ядерной войны, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Мы не должны лишить человека права на свободу слова, выражать свое мнение. Другое дело в восприятии того, что происходит, понимания того, что делает наша страна и зачем она делает – для того, чтобы защитить всех остальных от ядерной войны в первую очередь", - сказала Москалькова в интервью Антону Красовскому на RT.
По ее словам, в случаях, когда задерживают участников акций, уполномоченный по правам человека "должен вмешиваться и не отстраняться".
"Я должна быть на стороне закона и соблюдения прав человека, если человек нарушил это право и не соблюдал процедур, то вопрос, в какой мере эти процедуры были нарушены", - отметила Москалькова.
Отвечая на вопрос о смягчении административного наказания для участников акций, Москалькова подчеркнула, что "каждый случай индивидуален и неповторим".
"Для каждого случая есть свой рецепт. Я посещаю задержанных, в том числе за участие в публичных акциях, разбираюсь, веду диалог с задержанными… Если я получаю сигналы, что во время задержания причинили вред, я еду и нередко убеждаюсь в обратном, что это не соответствует действительности", - сообщила Москалькова.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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