https://ria.ru/20220322/zaschita-1779363358.html

Москалькова напомнила, что Россия защищает всех от ядерной войны

Москалькова напомнила, что Россия защищает всех от ядерной войны - РИА Новости, 22.03.2022

Москалькова напомнила, что Россия защищает всех от ядерной войны

Нельзя лишать людей права на свободу слова, но участники антивоенных акций должны понимать происходящее, что Россия проводит спецоперацию на Украине для защиты... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T00:46

2022-03-22T00:46

2022-03-22T00:55

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728286102_0:1:3077:1732_1920x0_80_0_0_791d5a4a4ed61d3819f0774ffc62faaa.jpg

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Нельзя лишать людей права на свободу слова, но участники антивоенных акций должны понимать происходящее, что Россия проводит спецоперацию на Украине для защиты всех от ядерной войны, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.По ее словам, в случаях, когда задерживают участников акций, уполномоченный по правам человека "должен вмешиваться и не отстраняться"."Я должна быть на стороне закона и соблюдения прав человека, если человек нарушил это право и не соблюдал процедур, то вопрос, в какой мере эти процедуры были нарушены", - отметила Москалькова.Отвечая на вопрос о смягчении административного наказания для участников акций, Москалькова подчеркнула, что "каждый случай индивидуален и неповторим"."Для каждого случая есть свой рецепт. Я посещаю задержанных, в том числе за участие в публичных акциях, разбираюсь, веду диалог с задержанными… Если я получаю сигналы, что во время задержания причинили вред, я еду и нередко убеждаюсь в обратном, что это не соответствует действительности", - сообщила Москалькова.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220304/voyna-1776444656.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, в мире