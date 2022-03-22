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Президентский проект о гражданстве могут рассмотреть в Госдуме 5 апреля - РИА Новости, 22.03.2022
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Президентский проект о гражданстве могут рассмотреть в Госдуме 5 апреля
Президентский проект о гражданстве могут рассмотреть в Госдуме 5 апреля - РИА Новости, 22.03.2022
Президентский проект о гражданстве могут рассмотреть в Госдуме 5 апреля
Госдума может рассмотреть президентский законопроект о гражданстве на заседании 5 апреля, предполагаемая дата рассмотрения указана в карточке проекта в... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T16:49
2022-03-22T17:02
общество
владимир путин
россия
госдума рф
снг
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Госдума может рассмотреть президентский законопроект о гражданстве на заседании 5 апреля, предполагаемая дата рассмотрения указана в карточке проекта в электронной думской базе.Там же отмечается, что профильный комитет по делам СНГ принял решение о предоставлении проекта в Совет Думы.Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект "О гражданстве РФ" в конце декабря 2021 года. Документом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства.
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общество, владимир путин, россия, госдума рф, снг
16:49 22.03.2022 (обновлено: 17:02 22.03.2022)
 
Президентский проект о гражданстве могут рассмотреть в Госдуме 5 апреля

Президентский проект о гражданстве могут рассмотреть в Госдуме в первом чтении 5 апреля

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ здании Госдумы РФ
В здании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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В здании Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Госдума может рассмотреть президентский законопроект о гражданстве на заседании 5 апреля, предполагаемая дата рассмотрения указана в карточке проекта в электронной думской базе.
Там же отмечается, что профильный комитет по делам СНГ принял решение о предоставлении проекта в Совет Думы.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект "О гражданстве РФ" в конце декабря 2021 года. Документом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 12:54
Проект о российском гражданстве соответствует Конституции, заявил Клишас
 
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