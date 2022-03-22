https://ria.ru/20220322/zakonoproekt-1779484279.html
Президентский проект о гражданстве могут рассмотреть в Госдуме 5 апреля
Президентский проект о гражданстве могут рассмотреть в Госдуме 5 апреля - РИА Новости, 22.03.2022
Президентский проект о гражданстве могут рассмотреть в Госдуме 5 апреля
Госдума может рассмотреть президентский законопроект о гражданстве на заседании 5 апреля, предполагаемая дата рассмотрения указана в карточке проекта в... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T16:49
2022-03-22T16:49
2022-03-22T17:02
общество
владимир путин
россия
госдума рф
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151547/50/1515475033_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_8797b3815952db53954b543d2fd797f0.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Госдума может рассмотреть президентский законопроект о гражданстве на заседании 5 апреля, предполагаемая дата рассмотрения указана в карточке проекта в электронной думской базе.Там же отмечается, что профильный комитет по делам СНГ принял решение о предоставлении проекта в Совет Думы.Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект "О гражданстве РФ" в конце декабря 2021 года. Документом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства.
https://ria.ru/20211229/grazhdanstvo-1765981144.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151547/50/1515475033_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_832609727d0127314d2e1b22eeb83e5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, госдума рф, снг
16:49 22.03.2022 (обновлено: 17:02 22.03.2022)
Президентский проект о гражданстве могут рассмотреть в Госдуме 5 апреля
Президентский проект о гражданстве могут рассмотреть в Госдуме в первом чтении 5 апреля