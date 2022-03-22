https://ria.ru/20220322/zakonoproekt-1779484279.html

Президентский проект о гражданстве могут рассмотреть в Госдуме 5 апреля

Президентский проект о гражданстве могут рассмотреть в Госдуме 5 апреля - РИА Новости, 22.03.2022

Президентский проект о гражданстве могут рассмотреть в Госдуме 5 апреля

Госдума может рассмотреть президентский законопроект о гражданстве на заседании 5 апреля, предполагаемая дата рассмотрения указана в карточке проекта в... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T16:49

2022-03-22T16:49

2022-03-22T17:02

общество

владимир путин

россия

госдума рф

снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151547/50/1515475033_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_8797b3815952db53954b543d2fd797f0.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Госдума может рассмотреть президентский законопроект о гражданстве на заседании 5 апреля, предполагаемая дата рассмотрения указана в карточке проекта в электронной думской базе.Там же отмечается, что профильный комитет по делам СНГ принял решение о предоставлении проекта в Совет Думы.Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект "О гражданстве РФ" в конце декабря 2021 года. Документом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства.

https://ria.ru/20211229/grazhdanstvo-1765981144.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия, госдума рф, снг