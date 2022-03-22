https://ria.ru/20220322/zakharova-1779540886.html

Зеленский пытается "неумело играть" на трагедии холокоста, заявила Захарова

Зеленский пытается "неумело играть" на трагедии холокоста, заявила Захарова - РИА Новости, 22.03.2022

Зеленский пытается "неумело играть" на трагедии холокоста, заявила Захарова

Владимир Зеленский неумело пытался сыграть на трагедии еврейского народа в годы Второй мировой войны, проведя искусственные параллели между холокостом и... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T23:15

2022-03-22T23:15

2022-03-22T23:49

в мире

владимир зеленский

украина

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский неумело пытался сыграть на трагедии еврейского народа в годы Второй мировой войны, проведя искусственные параллели между холокостом и нынешними событиями на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Выступление Владимира Зеленского 20 марта перед депутатами израильского кнессета (парламента), организованное в видеоформате, вызвало, мягко говоря, удивление, в том числе среди тех, кому оно было адресовано. Причина в неумелых попытках украинского лидера сыграть на трагедии еврейского народа в годы Второй мировой войны путем проведения искусственных параллелей между холокостом и нынешними событиями на Украине", — говорится в ее комментарии, размещенном на сайте министерства."Зеленский, по сути, довел ситуацию до абсурда, сравнивая Россию, внесшую ценой десятков миллионов жизней решающий вклад в победу над гитлеровской Германией, с Третьим рейхом. В стремлении оказать психологическое воздействие на аудиторию он приводил вызывающие недоумение аналогии между началом специальной военной операции на Украине и созданием нацистской партии в Германии в 1920 году", — подчеркнула Захарова.Именно жившие в УССР евреи в наивысшей степени ощутили на себе удар нацистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны, отметила Захарова."Только благодаря несгибаемой силе воли и мощи Красной армии, в рядах которой плечом к плечу сражались русские, украинцы, евреи, представители многих других национальностей Советского Союза, удалось избежать осуществления бесчеловечных планов Третьего рейха и его сателлитов. Именно эта память объединяет евреев, русских, украинцев, верных своим традициям и историческому наследию", — заявила она."То, что нынешние украинские неонацисты ничем не отличаются от своих идейных предшественников времен Великой Отечественной войны, ни у кого не должно вызывать сомнений. Достаточно вспомнить трагедии 2 мая 2014 г. в Одессе и 9 мая 2014 г. в Мариуполе, события сегодняшних дней — устроенную боевиками украинских нацбатальонов гуманитарную катастрофу в том же Мариуполе, использование мирных граждан в качестве "живого щита", нанесение ракетных ударов с запрещенными кассетными боеприпасами по городам Донбасса и так далее", — заявила она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220309/zelenskiy-1777218969.html

https://ria.ru/20220206/lukashenko-1771335301.html

https://ria.ru/20220316/peregovory-1778384593.html

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Наталья Макарова

в мире, владимир зеленский, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова